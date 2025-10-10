Menü Kapat
Ramazan
17°
 Bengü Sarıkuş

Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen lahanaları vurdu. Bu yıl üründe hem verim hem de kalite düşerken, üretici hastalık ve olgunlaşma sorunları nedeniyle büyük zarara uğradı. Ürünler tarlada çürüdüğü için fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

10.10.2025
10.10.2025
Küresel ısınmanın etkileri alanlarında her geçen yıl daha fazla hissediliyor. 'ta ata tohumuyla üretim yapan lahana üreticileri, bu sezon bekledikleri verimi alamadı. Normal şartlarda soğuk hava dönemlerinde olgunlaşarak ve irilikleriyle ün salan Sivas lahanaları, bu yıl mevsim sıcaklıklarının dengesiz seyretmesi nedeniyle istenilen büyüklüğe ulaşamadı. lahanalarda ortaya çıkarken, bu yıl ki düşük verim üreticilerde büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

LAHANA HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Çiftçi Mustafa Gücer hava sıcaklıklarının dengesiz seyretmesinden dolayı verimin düştüğünü belirterek, "Bu sene verim yok. Havalar sıcak seyrettiği için lahanalara mantar hastalığı geldi. Bütün lahana ekimi yapan arkadaşlarımın tarlalarında da bu hastalık çıktı.

Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesinden dolayı bu durum meydana geldi. Geçen sene tanesini 50 veya 60 liradan satıyorduk. Bu sene ise 70 ile 80 lira arasında bir fiyatı olur. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Çünkü umduğumuzu bulamadık" dedi.

Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

ÇİFTÇİ KARAMSAR

Sebze halinde meyve ve sebze ticareti yapan Ferhat Çobanoğlu, lahanaların hastalandığını söyleyerek, "Bu sene lahanadan verim alamadık. Her sene yaklaşık 7 bin lahanayı satmak için alıyorduk. Bu sene ise neredeyse sezon bitecek 700 lahana ancak çıktı. Havaların dengesiz gitmesinden dolayı lahanalar hastalandı ve lahanalar kötü oldu. Lahana için hatırladığım en kötü sezon diyebilirim.

Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

Sezon başında çok iyi olacak diye bekliyorduk. Bu sezon hayal kırıklığına uğradık. Umarım seneye iyi olur. Yazın çok dengesiz bir sıcak vardı. Gündüzleri 40 dereceleri bulan sıcaklardan dolayı lahana yandı. Gece de düşen hava sıcaklığı ürünün çok etkiledi. Bu sene çiftçiler yüzde 60 verim beklerken, yüzde 10 verim dahi alamadı" diye konuştu.

