Kışın favorisi hastalık pençesinde: Fiyatlar yükselebilir

Küresel ısınmanın etkileri tarım alanlarında her geçen yıl daha fazla hissediliyor. Sivas'ta ata tohumuyla üretim yapan lahana üreticileri, bu sezon bekledikleri verimi alamadı. Normal şartlarda soğuk hava dönemlerinde olgunlaşarak ve irilikleriyle ün salan Sivas lahanaları, bu yıl mevsim sıcaklıklarının dengesiz seyretmesi nedeniyle istenilen büyüklüğe ulaşamadı. İklim değişikliği lahanalarda hastalık ortaya çıkarken, bu yıl ki düşük verim üreticilerde büyük hayal kırıklığına neden oldu.

LAHANA HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Çiftçi Mustafa Gücer hava sıcaklıklarının dengesiz seyretmesinden dolayı verimin düştüğünü belirterek, "Bu sene verim yok. Havalar sıcak seyrettiği için lahanalara mantar hastalığı geldi. Bütün lahana ekimi yapan arkadaşlarımın tarlalarında da bu hastalık çıktı.

Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesinden dolayı bu durum meydana geldi. Geçen sene tanesini 50 veya 60 liradan satıyorduk. Bu sene ise 70 ile 80 lira arasında bir fiyatı olur. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Çünkü umduğumuzu bulamadık" dedi.

ÇİFTÇİ KARAMSAR

Sebze halinde meyve ve sebze ticareti yapan Ferhat Çobanoğlu, lahanaların hastalandığını söyleyerek, "Bu sene lahanadan verim alamadık. Her sene yaklaşık 7 bin lahanayı satmak için alıyorduk. Bu sene ise neredeyse sezon bitecek 700 lahana ancak çıktı. Havaların dengesiz gitmesinden dolayı lahanalar hastalandı ve lahanalar kötü oldu. Lahana için hatırladığım en kötü sezon diyebilirim.

Sezon başında çok iyi olacak diye bekliyorduk. Bu sezon hayal kırıklığına uğradık. Umarım seneye iyi olur. Yazın çok dengesiz bir sıcak vardı. Gündüzleri 40 dereceleri bulan sıcaklardan dolayı lahana yandı. Gece de düşen hava sıcaklığı ürünün çok etkiledi. Bu sene çiftçiler yüzde 60 verim beklerken, yüzde 10 verim dahi alamadı" diye konuştu.