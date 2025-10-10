Beşiktaş Gençlerbirliği maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası kapsamında 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp genel olarak maçların biletlerini 4 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşmasının biletlerinin 14 Ekim 2025 Salı günü satışa çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için karşılaşmanın bilet fiyatları da belli olmadı.

Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig kapsamında en son evinde oynadığı Kocaelispor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: