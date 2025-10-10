Ayşe Barım hakkında ameliyat kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı sonucu yeniden tutuklama kararı çıktı ve menajer Ayşe Barım yeniden tutuklandı. Ayşe Barım'ın pazartesi günü ise açık kalp ameliyatı olacağı öne sürüldü.

AYŞE BARIM AÇIK KALP AMELİYATI OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tutuklu Ayşe Barım’ın pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

AYŞE BARIM HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Buna göre, Barım yeniden tutuklanarak cezaevine girecek. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.