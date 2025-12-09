Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Eşinin evine giremedi, görevlinin eşini öldürdü! Daha önce de binaya geldiği görüntüler çıktı

Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden emekli başçavuş dehşet saçtı. İçeri giremeyen adam bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldürdü. Şahsın binaya daha önce de geldiği tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
17:52
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
17:56

'nin ilçesindeki dehşete düşürdü. Emekli başçavuş eşini öldürmek için baltayla geldi, kadına ulaşamayınca bina görevlisinin karısına saldırdı.

Köşk Mahallesi Yuva Sokak'ta aşamasındaki eşinin evine girmeye çalışan 51 yaşındaki İ.Ş. isimli şahıs kapıyı açamadı. O sırada apartman görevlisinin karısı 36 yaşındaki M.G ile karşılaştı. Çıkan tartışmada talihsiz kadını bıçaklayarak öldürdü.

Eşinin evine giremedi, görevlinin eşini öldürdü! Daha önce de binaya geldiği görüntüler çıktı

BALTAYLA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından Y.Ş.'nin ilk ifadesine İHA ulaştı. 2024 yılından bu yana İ.Ş. ile ayrı yaşadığını, 2025 yılının 8'inci ayında ise resmi boşanma davası açtığını belirten Y.Ş. dehşet anlarını şöyle anlattı:
"En son eşim beni dün yine telefonla tehdit etti. Bugün saat 09.45 sıralarında evimde bulunuyordum ve dairemizin elektriği kesildi. Daha önceden eşim kamera kayıtlarına ulaşılmaması için dairemizin elektriğini kestiği için yine aynı şekilde elektriği eşimin kestiğini düşündüm. Binanın elektriklerine baktığımda binada elektrik olduğunu anladım. Aynı zamanda asansörün bizim kata çıktığını görünce eşimin geldiğini anlayıp daire kapısını arkadan kilitledim. Kısa bir süre sonra eşim zile basmadan ve kapıyı çalmadan direkt olarak baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Ben 'polisi arıyorum, git' diye yüksek sesle seslenmeme rağmen kapıyı kırmaya devam etti, kapıyı açabilmek için 5 dakika kadar uğraştı. Ben bu arada 112 arayarak bilgi verdim. Tüm bu aşamalarda küçük oğlum H.E. de yanımda bulunuyordu. Saat 09.55 sıralarında polisler geldi. Eşim polis gelmeden önce kaçmış, kapı baltayla zarar verildiği için açılması uzun sürdü, polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla yarım saat kadar sonra kapımız açıldı. Sonrasında polis ekipleriyle emniyete getirildik. Eşimin bina içerisinde ne yaptığından bilgim yoktu. Eşimin binamızın görevlisinin eşini öldürdüğünü öğrendim."

Eşinin evine giremedi, görevlinin eşini öldürdü! Daha önce de binaya geldiği görüntüler çıktı

KAPIYI AÇSAYDI BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Eşinden şikayetçi olduğunu kaydeden Y.Ş. ifadesinde, "Eşim İ.Ş. bugün daha önce olduğu gibi beni öldürmek amacıyla gelmiştir. Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim. Bugün kapıma gelerek beni öldürmek isteyen eşim İ.Ş.'den şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan İ.Ş.'nin 8 ay önce Y.Ş.'nin evine geldiği ve cinayeti işledikten sonra kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İ.Ş.'nin kaçarken elinde bulunan bavulun içerisinde kelepçe, satır ve kesici aletlerin olduğu iddia edildi.

ETİKETLER
#kayseri
#boşanma
#melikgazi
#kadın cinayeti
#Balta Saldırısı
#Yaşam
