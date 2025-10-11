Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlenecek "15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4-12 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarın bitmesine kısa süre kala Kocaeli Kitap Fuarına hangi yazarların geleceği de araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 10:39

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

KOCAELİ KİTAP FUARI 2025 ETKİNLİK TAKVİMİ 11 EKİM

SÖYLEŞİ VE PANEL ETKİNLİKLERİ

11.00 – 12.00

İbrahim Oktay – Yol Seninle Başlar Kendi Hayatının Koçu Ol (Karamürsel Alp Salonu)

Abdullah Yuyucu – Duanız Olmasa… Nasıl Dua Edelim? (Selim Sırrı Paşa Salonu)

12.00 – 13.00

Vahdettin İnce – Kürtler Kimdir? (Selim Sırrı Paşa)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Fehmi Demir – Akça Koca’nın Şehir Tarihimize Etkisi (Süleyman Paşa)

Osman Koca – Öykümüze Dair (Karamürsel Alp)

Hayati Sır – Yapay Zekâ ve Tek Dünya Devleti!.. (Akça Koca)

13.00 – 14.00

Bülent Uslu & Ömer Fikret Şen – Futbol Anıları (Karamürsel Alp)

Halit Ertuğrul – Aile ve Gençlik Eğitimi (Selim Sırrı Paşa)

Çağrı Odabaşı – Bebek Kitaplarında Hikaye Anlatımı (Süleyman Paşa)

Ahmet Ümit – Antik Cinayetler (Akçakoca, 13.00–15.00)

14.00 – 15.00

Osman Sarı – Netleriniz mi Büyük, Dertleriniz mi? (Selim Sırrı Paşa)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Prof. Dr. Kürşad Zorlu – Siyaset Birliği - Ortak Akıl (Akçakoca)

Behruz Dijurian – Karşılaştırmalı İran ve Türk Edebiyatı (Karamürsel Alp)

Hasan Ayaz – (Süleyman Paşa)

15.00 – 16.00

Hakan Çelik – Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Konumu (Karamürsel Alp)

Behçet Yalın Özkara – Sana Yalan Söylediler... (Selim Sırrı Paşa)

Şermin Yaşar – Türkçenin Binbir Rengi (Akçakoca)

Mesut Nöbetçigil – Hayatın İçinden (Süleyman Paşa)

16.00 – 17.00

Osman Balcıgil – Büyük Hayatlar, Büyük Kadınlar ve Nahit Hanım (Karamürsel Alp)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Mehmet Akif Ersoy & Nedret Ersanel – Savaşın Gölgesinde Hafızayı Korumak (Selim Sırrı Paşa)

Hayati İnanç – Can Veren Pervaneler (Akçakoca)

Salim Kara – İnsan Sevgisi, İnsan Sevmek (Süleyman Paşa)

17.00 – 18.00

Saniye Bencik Kangal – Korkma! İyi Bir Annesin (Akçakoca)

Sibel Uzun – Özgürleşmek: Kendi Hikayeni Yazmanın Sanatı (Karamürsel Alp)

Ahmet Özhan – Sen Bu Dünyaya Niye Geldin? (Selim Sırrı Paşa)

TDED Üyeleri – Anadolu’nun Edebi Hafızası (Süleyman Paşa)

18.00 – 19.00

Uğur Batı, Tamer Levent, Akın Ekinci – Şehrengiz: Bir Kenti Sanatla Yaşamak (Akçakoca)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Osman Sayar – Âşıklık, Ozanlık Geleneği (Süleyman Paşa)

Ramazan Kurtoğlu – Yeni Dünya Tasarımında Para, Gıda ve İnanç (Karamürsel Alp)

19.00 – 20.00

TÜSŞAD Üyeleri – Şiir ve Müzik Dinletisi (Süleyman Paşa)

KOCAELİ KİTAP FUARINA HANGİ YAZARLAR GELECEK 2025?

10.00 – 18.00
Behruz Dijurian (Doğu Kitabevi)
Adnan Güneş (Milli Oyunlar)

11.00 – 18.00
Ünal Kar, Basri Yıldız, Ali Yılmaz, Zeynep Deniz, Hülya Deniz, Bülent Demirbilek (Atakar)
Aytimur Uzun, Enver Kavuk, Rıfat Özmen (Almina)
Hüseyin Toy, Öznur Çokcanlı, Mustafa Kemal Çelik (Hayat Yayınları, 11–14)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

12.00 – 18.00
Azmi Bakdur (Doğu Kitabevi)
Bekir Ahıskalı, Cem Şahin, H. Osman Saraç, Niyazi Talha Karaboğa (Kitap Müptelası)
Yusuf Coşkun, Hatice Karlı Yüksel, Yavuz Ali Bilge (40’lar Kulübü)
Merve Turan (Okutan Çocuk, 12–16)
Nalan Güven (Profil, 12–14)
Nehir Aydın Gökduman, Ferhat Taştekin (Timaş Çocuk, 12–14 / 13–15)
Adalet Süer (Nito Kitap, 13–15)

13.00 – 15.00
İbrahim Tenekeci (Mor İmza)
Müslim Coşkun, Gökhan Ergür, Harun Yakarer (Turkuvaz Kitap)
Vahdettin İnce, Osman Koca (Beyan)
Mehmet Teber (Sincap Kitap, 13.30–15.30)
Medya Koca (Multibem)
Gizem Büyükboz, Zekeriya Efiloğlu, Mehmet Hilmi Aygün, Safiye Çetinkaya (Hayat)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

14.00 – 16.00
İbrahim Oktay, Abdullah Yuyucu (Foliant)
Tuğba Çeremen (Cezve)
Tuğba Demirer (İnsan Yayınları)
Hayati Sır (Hayy Kitap, 14–15)
Necdet Saraç, Mehmet Baş (Anayurt, 14–15)
R. Ayça Kavraz, Fatma Şamata, Kübra Kiraz Berk, R. İdeli, Elif Öner (Gri İmza Alanı)
Ayşe Kaya Memiş (Mecaz Yayınları, 14–17)
Zeynep Sevde (Taze Kitap)
Halit Ertuğrul (Nesil Yayınları, 14–15)
Ercan Yılmaz (Şule Yayınları)

14.00 – 18.00
Mevlüt Soysal (Kanes Yayınları)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

14.00 – 16.00
Ahmet Ümit (Kahverengi İmza Alanı)
Türkan Çolak (Profil Kitap)

15.00 – 16.00
Zeki Bulduk, Yunus Karadağ, Abdullah Harmancı (Turkuvaz)
Sinan Meydan (İnkılap Kitabevi)
Osman Sarı (Yediveren)

15.00 – 17.00
Ayşe Başbuğ, Esra Karaman (Nito Kitap)

15.30 – 18.00
Çağrı Odabaşı (Sincap Kitap)

16.00 – 17.00
Behçet Yalın Özkara (Kronik)
Hakan Çelik (Doğan Kitap)
Şermin Yaşar (Mavi İmza Alanı)

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

16.00 – 18.00
Şeyma Üstün (Cezve Yayınları)

17.00 – 18.00
Osman Balcıgil (Kırmızı İmza)
Hayati İnanç (Yeşil İmza)

18.00 – 19.00
Saniye Bencik Kangal (Turuncu İmza)
Sibel Uzun, Ramazan Kurtoğlu (Destek)
Ahmet Özhan, Mustafa Akar (Turkuvaz)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli Kitap Fuarı nerede, ne zaman bitiyor? Kocaeli Kitap Fuarı ziyaret saatleri
ETİKETLER
#Kocaeli Kitap Fuarı
#Edebiyat
#Panel
#Söyleşi
#İmza Etkinliği
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.