Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak.

KOCAELİ KİTAP FUARI 2025 ETKİNLİK TAKVİMİ 11 EKİM

SÖYLEŞİ VE PANEL ETKİNLİKLERİ

11.00 – 12.00

İbrahim Oktay – Yol Seninle Başlar Kendi Hayatının Koçu Ol (Karamürsel Alp Salonu)

Abdullah Yuyucu – Duanız Olmasa… Nasıl Dua Edelim? (Selim Sırrı Paşa Salonu)

12.00 – 13.00

Vahdettin İnce – Kürtler Kimdir? (Selim Sırrı Paşa)

Fehmi Demir – Akça Koca’nın Şehir Tarihimize Etkisi (Süleyman Paşa)

Osman Koca – Öykümüze Dair (Karamürsel Alp)

Hayati Sır – Yapay Zekâ ve Tek Dünya Devleti!.. (Akça Koca)

13.00 – 14.00

Bülent Uslu & Ömer Fikret Şen – Futbol Anıları (Karamürsel Alp)

Halit Ertuğrul – Aile ve Gençlik Eğitimi (Selim Sırrı Paşa)

Çağrı Odabaşı – Bebek Kitaplarında Hikaye Anlatımı (Süleyman Paşa)

Ahmet Ümit – Antik Cinayetler (Akçakoca, 13.00–15.00)

14.00 – 15.00

Osman Sarı – Netleriniz mi Büyük, Dertleriniz mi? (Selim Sırrı Paşa)

Prof. Dr. Kürşad Zorlu – Siyaset Birliği - Ortak Akıl (Akçakoca)

Behruz Dijurian – Karşılaştırmalı İran ve Türk Edebiyatı (Karamürsel Alp)

Hasan Ayaz – (Süleyman Paşa)

15.00 – 16.00

Hakan Çelik – Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Konumu (Karamürsel Alp)

Behçet Yalın Özkara – Sana Yalan Söylediler... (Selim Sırrı Paşa)

Şermin Yaşar – Türkçenin Binbir Rengi (Akçakoca)

Mesut Nöbetçigil – Hayatın İçinden (Süleyman Paşa)

16.00 – 17.00

Osman Balcıgil – Büyük Hayatlar, Büyük Kadınlar ve Nahit Hanım (Karamürsel Alp)

Mehmet Akif Ersoy & Nedret Ersanel – Savaşın Gölgesinde Hafızayı Korumak (Selim Sırrı Paşa)

Hayati İnanç – Can Veren Pervaneler (Akçakoca)

Salim Kara – İnsan Sevgisi, İnsan Sevmek (Süleyman Paşa)

17.00 – 18.00

Saniye Bencik Kangal – Korkma! İyi Bir Annesin (Akçakoca)

Sibel Uzun – Özgürleşmek: Kendi Hikayeni Yazmanın Sanatı (Karamürsel Alp)

Ahmet Özhan – Sen Bu Dünyaya Niye Geldin? (Selim Sırrı Paşa)

TDED Üyeleri – Anadolu’nun Edebi Hafızası (Süleyman Paşa)

18.00 – 19.00

Uğur Batı, Tamer Levent, Akın Ekinci – Şehrengiz: Bir Kenti Sanatla Yaşamak (Akçakoca)

Osman Sayar – Âşıklık, Ozanlık Geleneği (Süleyman Paşa)

Ramazan Kurtoğlu – Yeni Dünya Tasarımında Para, Gıda ve İnanç (Karamürsel Alp)

19.00 – 20.00

TÜSŞAD Üyeleri – Şiir ve Müzik Dinletisi (Süleyman Paşa)

KOCAELİ KİTAP FUARINA HANGİ YAZARLAR GELECEK 2025?

10.00 – 18.00

Behruz Dijurian (Doğu Kitabevi)

Adnan Güneş (Milli Oyunlar)

11.00 – 18.00

Ünal Kar, Basri Yıldız, Ali Yılmaz, Zeynep Deniz, Hülya Deniz, Bülent Demirbilek (Atakar)

Aytimur Uzun, Enver Kavuk, Rıfat Özmen (Almina)

Hüseyin Toy, Öznur Çokcanlı, Mustafa Kemal Çelik (Hayat Yayınları, 11–14)

12.00 – 18.00

Azmi Bakdur (Doğu Kitabevi)

Bekir Ahıskalı, Cem Şahin, H. Osman Saraç, Niyazi Talha Karaboğa (Kitap Müptelası)

Yusuf Coşkun, Hatice Karlı Yüksel, Yavuz Ali Bilge (40’lar Kulübü)

Merve Turan (Okutan Çocuk, 12–16)

Nalan Güven (Profil, 12–14)

Nehir Aydın Gökduman, Ferhat Taştekin (Timaş Çocuk, 12–14 / 13–15)

Adalet Süer (Nito Kitap, 13–15)

13.00 – 15.00

İbrahim Tenekeci (Mor İmza)

Müslim Coşkun, Gökhan Ergür, Harun Yakarer (Turkuvaz Kitap)

Vahdettin İnce, Osman Koca (Beyan)

Mehmet Teber (Sincap Kitap, 13.30–15.30)

Medya Koca (Multibem)

Gizem Büyükboz, Zekeriya Efiloğlu, Mehmet Hilmi Aygün, Safiye Çetinkaya (Hayat)

14.00 – 16.00

İbrahim Oktay, Abdullah Yuyucu (Foliant)

Tuğba Çeremen (Cezve)

Tuğba Demirer (İnsan Yayınları)

Hayati Sır (Hayy Kitap, 14–15)

Necdet Saraç, Mehmet Baş (Anayurt, 14–15)

R. Ayça Kavraz, Fatma Şamata, Kübra Kiraz Berk, R. İdeli, Elif Öner (Gri İmza Alanı)

Ayşe Kaya Memiş (Mecaz Yayınları, 14–17)

Zeynep Sevde (Taze Kitap)

Halit Ertuğrul (Nesil Yayınları, 14–15)

Ercan Yılmaz (Şule Yayınları)

14.00 – 18.00

Mevlüt Soysal (Kanes Yayınları)

14.00 – 16.00

Ahmet Ümit (Kahverengi İmza Alanı)

Türkan Çolak (Profil Kitap)

15.00 – 16.00

Zeki Bulduk, Yunus Karadağ, Abdullah Harmancı (Turkuvaz)

Sinan Meydan (İnkılap Kitabevi)

Osman Sarı (Yediveren)

15.00 – 17.00

Ayşe Başbuğ, Esra Karaman (Nito Kitap)

15.30 – 18.00

Çağrı Odabaşı (Sincap Kitap)

16.00 – 17.00

Behçet Yalın Özkara (Kronik)

Hakan Çelik (Doğan Kitap)

Şermin Yaşar (Mavi İmza Alanı)

16.00 – 18.00

Şeyma Üstün (Cezve Yayınları)

17.00 – 18.00

Osman Balcıgil (Kırmızı İmza)

Hayati İnanç (Yeşil İmza)

18.00 – 19.00

Saniye Bencik Kangal (Turuncu İmza)

Sibel Uzun, Ramazan Kurtoğlu (Destek)

Ahmet Özhan, Mustafa Akar (Turkuvaz)