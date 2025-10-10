Kocaeli Kitap Fuarı nerede, ne zaman bitiyor? Kocaeli Kitap Fuarı ziyaret saatleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 4 Ekim 2025 tarihinde başladı.

Fuara gitmek isteyen kitap tutkunları tarafından Kocaeli Kitap Fuarı'nın nerede olduğu ve ne zaman biteceği merak ediliyor.

KOCAELİ KİTAP FUARI NEREDE 2025?

15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı açıklanan bilgilere göre İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Açıklanan bilgilere göre fuara vatandaşların ulaşım sağlayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Sahil ve İnterteks otoparklarından ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İlahiyet Fakültesi ve Umuttepe Peronlar Noktası'ndan da fuara ücretsiz ring seferleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlar T1 - T2 Tramvay hatları ile Kocaeli Kitap Fuarı'na ulaşım sağlayabiliyor.

KOCAELİ KİTAP FUARI NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

4 Ekim 2025 tarihinde başlayan Kocaeli Kitap Fuarı açıklanan bilgilere göre 12 Ekim 2025 Pazar gününe kadar devam edecek.

KOCAELİ KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

Kocaeli Kitap Fuarı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre fuar 4-12 Ekim tarihleri arasında her gün sabah saat 10.30'da kapılarını ziyaretçilere açacak. Vatandaşlar akşam saat 21.30'a kadar Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret edebilecek.