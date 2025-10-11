Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Hatay ve Adana'da göçmen operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

Hatay ve Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay ve Adana'da göçmen operasyonu! 10 zanlı tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 10:50

Hatay ve Adana'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapan şüphelilere yönelik Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir adrese eş zamanlı düzenledi.

DOLAR, TL VE DÜRBÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 103 bin 500 lira, 605 dolar ve dürbün ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçmaya çalışan FETÖ'cüler göçmenlerle aynı evde yakalandı
ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#gözaltı
#göçmen kaçakçılığı
#sınır dışı etme
#Gündem
