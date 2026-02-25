Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye turu! AK Parti heyetini ziyaret etti: "Silahları gömeceğiz!"

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyetine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye turu! AK Parti heyetini ziyaret etti:
|
25.02.2026
|
25.02.2026
Terörsüz Türkiye sürecinde kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarına devam ediyor.

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye turu! AK Parti heyetini ziyaret etti: "Silahları gömeceğiz!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele kapsamında tamamlanan raporun ardından siyasi partileri ziyaret ederek AK Parti Grubu ile görüştü ve terör meselesinin çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.
Kurtulmuş, dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret etti.
Bugün ise AK Parti Grubu ile bir araya gelerek yeni yasal düzenlemeler ve ortak raporun detaylarını görüştü.
Kurtulmuş, bu çalışmayla terör meselesinin biteceğini umduğunu belirtti ve TBMM'nin bu meselenin tek sahibi olduğunu söyledi.
Açıklamasında 'Silahları gömeceğiz' ifadesini kullandı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Terörsüz Türkiye raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turlarına hız veren Kurtulmuş, dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret etti.

ORTAK RAPOR MASAYA YATIRILDI

Kurtulmuş, bugün ise AK Parti Grubu ile bir araya geldi. Görüşmede, yeni yasal düzenlemeler ve ortak raporun detaylarını masaya yatırdı.

"SİLAHLARI GÖMECEĞİZ"

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi parti ziyaretlerini AK Parti ile tamamladık. Türkiye'nin en zor meselesi, ağır bedeller ödediğimiz terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla bitecek. TBMM, bu meselenin tek sahibi olduğunu ortaya koydu. Silahları gömeceğiz"

