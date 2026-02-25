Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye turu! AK Parti heyetini ziyaret etti: "Silahları gömeceğiz!"

Kategoriler
İstanbul
Terörsüz Türkiye sürecinde kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarına devam ediyor.
Terörsüz Türkiye raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turlarına hız veren Kurtulmuş, dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret etti.
Kurtulmuş, bugün ise AK Parti Grubu ile bir araya geldi. Görüşmede, yeni yasal düzenlemeler ve ortak raporun detaylarını masaya yatırdı.
Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi parti ziyaretlerini AK Parti ile tamamladık. Türkiye'nin en zor meselesi, ağır bedeller ödediğimiz terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla bitecek. TBMM, bu meselenin tek sahibi olduğunu ortaya koydu. Silahları gömeceğiz"