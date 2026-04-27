Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; ünlü et restoranı sahibi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.

Özetle

Öte yandan Özgür Gökçe ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınmıştı.

ÖZGÜR GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe’nin kardeşi olan Özgür Gökçe, gastronomi sektöründe faaliyet gösteren şef ve kasaptır. Ailesinin et ustalığı geleneğini sürdüren Gökçe, özellikle restoran işletmeciliği alanında çalışmış ve “Sultan Chef” lakabıyla tanınan bir isimdir.