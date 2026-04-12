Özgür Gökçe, yaptığı tuzlama hareketiyle gündem olan Nusret’in kardeşidir. Ünlü isimlere yönelik yapılan soruşturma da dikkat çeken Özgür Gökçe, arama motorlarında da hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kamuoyunda yer alan haberlere göre, son günlerde hakkında soruşturma yürütülen isim Özgür Gökçe, geniş bir merak uyandırdı. Peki, Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe kimdir? Özgür Gökçe kaç yaşında, neden gözaltına alındı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe kimdir? Özgür Gökçe kaç yaşında, neden gözaltına alındı? Dünya çapında tanınan işletmeci Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, ünlü isimlere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe gibi şef ve kasaplık mesleğini yapmaktadır. Gastronomi ve et alanında 'Sultan Chef' olarak bilinen Özgür Gökçe, Orta Doğu'da işletmecilik yapmaktadır. Özgür Gökçe'nin yaşı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır, ancak abisi Nusret'in 1983 doğumlu olduğu göz önüne alındığında yaşlarının yakın olduğu tahmin edilmektedir. Özgür Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Nisan 2026 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında yasaklı madde operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Aynı soruşturma kapsamında Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu da gözaltına alınmıştır.

NUSRET’İN KARDEŞİ ÖZGÜR GÖKÇE KİMDİR?

Dünya da ‘tuzlama hareketi’ ile ünlü işletmeci ve şef Nusret Gökçe’nin kardeşi olan Özgür Gökçe, magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla merak edilen Özgür Gökçe, abisi gibi şef ve kasaplık mesleğini yapmaktadır.

Gastronomi ve et alanında ‘Sultan Chef’ olarak bilinen Özgür Gökçe, özellikle de Orta Doğu’da işletmecilik yapmaktadır. Abisi Nusret Gökçe gibi restoran işletmeciliği yapan Özgür Gökçe ayrıca da abisine benzerliği ile sosyal medyada sıklıkla yer almaktadır.

Aslen Erzurumlu olan Özgür Gökçe, genç yaşlarda et ve kasaplık üzerine kariyerine adım atmıştır. Uluslararası alanda şef olarak tanınan Özgür Gökçe’nin aynı zamanda da restoranları bulunmaktadır.

ÖZGÜR GÖKÇE KAÇ YAŞINDA?

Özgür Gökçe şimdilerde kamuoyunda çok konuşulurken ‘kaç yaşında?’ soruları da sorulmaya başlandı. Arama motorlarında merakla araştırılan bu sorunun cevabı tam olarak bilinmiyor. Çünkü Özgür Gökçe’nin doğum tarihiyle alakalı kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Nusret Gökçe’nin kardeşi olduğu bilinen Özgür Gökçe’nin yaşı hakkında detaylı bir bilgi bulunmazken, Nusret’in 1983 yılında doğduğu göz önüne alındığında ikilinin yaşlarının birbirlerine yakın olduğu tahmin edilmektedir.

ÖZGÜR GÖKÇE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’nin kardeşi olduğu bilinen Özgür Gökçe, magazin gündemine de bomba gibi düştü. Ünlü isimlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Gökçe, yasaklı madde operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 12 Nisan 2026 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Gökçe, gözaltına alındı. Özgür Gökçe’nin yanı sıra, Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu’da gözaltına alındı.