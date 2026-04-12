Elif Karaaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Özellikle hakemlik kariyeri ve sosyal medya fenomenliğiyle dikkatleri üzerine çeken Elif Karaaslan, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlü isimlerden biri oldu. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alan Elif Karaaslan’ın kim olduğu da merak edildi. Daha çok internet ünlüsü olarak boy gösteren ve sportif kişiliğiyle adından söz ettiren Elif Karaaslan’ın özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Karaaslan kimdir? Elif Karaaslan kaç yaşında? Elif Karaaslan mesleği ne? Elif Karaaslan aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında? Elif Karaaslan hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Elif Karaaslan’a dair bilinmeyenler….

HABERİN ÖZETİ Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakemlik kariyeri ve sosyal medya fenomenliğiyle tanınan Elif Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Elif Karaaslan, eski futbolcu, eski hakem ve dijital içerik üreticisidir. Futbol kariyerine erken yaşlarda başlayan Karaaslan, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda oynarken sakatlandı. Karaaslan, hakemlik kariyerinde alt liglerde görev aldı ve bir video sonucunda hakemlikten ihraç edildi. 9 Temmuz 2000 doğumlu olan Elif Karaaslan, 2026 itibarıyla 26 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Yasaklı madde soruşturması kapsamında 11 Nisan Pazar 2026 gecesi yapılan operasyonda gözaltına alınmıştır.

ELİF KARAASLAN KİMDİR?

Elif Karaaslan, eski futbolcu, eski hakem ve dijital içerik üreticisidir. Futbol kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Karaaslan, lisanssız ve lisanslı olmak üzere çeşitli takımlarda top koşturdu. Karaaslan, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda oynarken geçirdiği ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Başarılı futbol kariyerinin ardından hakemlik kariyerine adım atan Elif Karaaslan, alt liglerde hakemlik yaptı. Hakemlik yaptığı sırada sosyal medyada da aktif olarak boy gösteren Karaaslan, 2020 yıllarında 2. yardımcı hakem olarak yeşil sahalarda yerini aldı. Sportif kişiliğiyle adından sık sık söz ettiren Karaaslan, TFF bünyesinde hakemlik yaparken, ona ait olduğu iddia edilen bir video sonucunda hakemlikten ihraç edildi.

ELİF KARAASLAN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Elif Karaaslan, 9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Karaaslan, İstanbul’da doğup büyüdü. Aslen nereli olduğuna dair kamuoyunda herhangi bir bilgi bulunmayan Karaaslan, futbolcu ve hakemlik kariyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

ELİF KARAASLAN MESLEĞİ NE?

Elif Karaaslan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde bölüm birincisi olarak tamamladı. Okan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Karaaslan, başarılı eğitim süreciyle dikkatleri üzerine çekti.

ELİF KARAASLAN NEDEN GÖZALTINDA?

Spor kariyerindeki geçmişi ve sosyal medya fenomenliğiyle adını duyuran Elif Karaaslan, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 11 Nisan Pazar 2026 gecesi yasaklı maddeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Karaaslan, gündeme bomba gibi oturdu.

Elif Karaaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karaaslan’ın yanı sıra gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında; Samet Laçina, Mika Slowana, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian yer aldı. Samet Laçina ve Mika Slowana gözaltına alınırken, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian’ın yurtdışında olduğu öğrenildi.