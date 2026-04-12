Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Sportif kişiliği ve sosyal medya fenomenliğiyle tanınan Elif Karaaslan, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında adı ön plana çıkan Elif Karaaslan’ın özel hayatına ilişkin detaylar merak edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Elif Karaaslan’ın kim araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
10:37
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
10:37

Elif Karaaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Özellikle hakemlik kariyeri ve sosyal medya fenomenliğiyle dikkatleri üzerine çeken Elif Karaaslan, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlü isimlerden biri oldu. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alan Elif Karaaslan’ın kim olduğu da merak edildi. Daha çok internet ünlüsü olarak boy gösteren ve sportif kişiliğiyle adından söz ettiren Elif Karaaslan’ın özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Karaaslan kimdir? Elif Karaaslan kaç yaşında? Elif Karaaslan mesleği ne? Elif Karaaslan aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında? Elif Karaaslan hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Elif Karaaslan’a dair bilinmeyenler….

HABERİN ÖZETİ

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakemlik kariyeri ve sosyal medya fenomenliğiyle tanınan Elif Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.
Elif Karaaslan, eski futbolcu, eski hakem ve dijital içerik üreticisidir.
Futbol kariyerine erken yaşlarda başlayan Karaaslan, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda oynarken sakatlandı.
Karaaslan, hakemlik kariyerinde alt liglerde görev aldı ve bir video sonucunda hakemlikten ihraç edildi.
9 Temmuz 2000 doğumlu olan Elif Karaaslan, 2026 itibarıyla 26 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde bölüm birincisi olarak tamamlamıştır.
Yasaklı madde soruşturması kapsamında 11 Nisan Pazar 2026 gecesi yapılan operasyonda gözaltına alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ELİF KARAASLAN KİMDİR?

Elif Karaaslan, eski futbolcu, eski ve dijital içerik üreticisidir. Futbol kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Karaaslan, lisanssız ve lisanslı olmak üzere çeşitli takımlarda top koşturdu. Karaaslan, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda oynarken geçirdiği ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Başarılı futbol kariyerinin ardından hakemlik kariyerine adım atan Elif Karaaslan, alt liglerde hakemlik yaptı. Hakemlik yaptığı sırada sosyal medyada da aktif olarak boy gösteren Karaaslan, 2020 yıllarında 2. yardımcı hakem olarak yeşil sahalarda yerini aldı. Sportif kişiliğiyle adından sık sık söz ettiren Karaaslan, TFF bünyesinde hakemlik yaparken, ona ait olduğu iddia edilen bir video sonucunda hakemlikten ihraç edildi.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

ELİF KARAASLAN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Elif Karaaslan, 9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Karaaslan, İstanbul’da doğup büyüdü. Aslen nereli olduğuna dair kamuoyunda herhangi bir bilgi bulunmayan Karaaslan, futbolcu ve hakemlik kariyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

ELİF KARAASLAN MESLEĞİ NE?

Elif Karaaslan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde bölüm birincisi olarak tamamladı. Okan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Karaaslan, başarılı eğitim süreciyle dikkatleri üzerine çekti.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Futbol kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Elif Karaaslan, çeşitli futbol kulüplerinde boy gösterdi. Karaaslan, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda oynarken geçirdiği ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Bu sakatlığın ardından kariyerine hakem olarak devam etme kararı alan Karaaslan, alt liglerde 2. yardımcı hakem olarak boy gösterdi.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Elif Karaaslan, TFF bünyesinde hakemlik yaparken, ona ait olduğu iddia edilen bir video sonucunda hakemlikten ihraç edildi. Bu süreçte sosyal medyada da aktif olarak boy gösteren Karaaslan, ve içerik üreticisi olarak kariyerine devam etti.

ELİF KARAASLAN NEDEN GÖZALTINDA?

Spor kariyerindeki geçmişi ve sosyal medya fenomenliğiyle adını duyuran Elif Karaaslan, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 11 Nisan Pazar 2026 gecesi yasaklı maddeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Karaaslan, gündeme bomba gibi oturdu.

Elif Karaaslan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Elif Karaaslan neden gözaltında?

Elif Karaaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karaaslan’ın yanı sıra kararı verilen diğer ünlüler arasında; Samet Laçina, Mika Slowana, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian yer aldı. Samet Laçina ve Mika Slowana gözaltına alınırken, İlker İnanoğlu ve Cem Adrian’ın yurtdışında olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Utku Ünsal kimdir? Utku Ünsal mesleği ne, neden gözaltına alındı?
Tuba Ulu kimdir? Komedyen Tuba Ulu kaç yaşında, neden gözaltına alındı?
ETİKETLER
#hakem
#sosyal medya fenomeni
#gözaltı
#Yasaklı Madde Soruşturması
#Hakemlik Kariyeri
#Elif Karaaslan
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.