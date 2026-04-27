IBAN tuzağına nasıl çekiyorlar? Uzman isimden kritik uyarı: "Eğer hesabınıza para gelirse..."

Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında artış dikkat çekiyor. Pek çok kişi, farkında olmadan hesaplarını üçüncü kişilere kullandırdığı için ciddi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
Peki IBAN paylaşmak hangi durumlarda suç kapsamına girer, vatandaş kendini nasıl koruyabilir, bu tür dolandırıcılıklara karşı hukuki olarak nelere dikkat edilmeli?
TGRT Haber yayınına bağlanan Avukat Hadi Dündar, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hadi Dündar açıklamasında şunları söyledi:
"Kendi kişi kendi himayesinde olması gerekir, başkasına verilmemesi lazım. Sizin özeliniz olan bir bilgi ya da özelinizde bulunan bir durumu başkasıyla paylaşırsanız ya da başkasına kullandırırsanız o zaman böyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin telefonunuzu, örneğin IBAN'ınızı, örneğin bir kimliğinizi başkasının kullandırma durumu söz konusunu değil mi?
Yine aynı zamanda özellikle mobil uygulamalar da çok ciddi anlamda kullandırıyorlar. Bunların hepsini nasıl insanlar bir sosyal medya insanını başkasına verip sen kullan diyemiyorsa nasıl kendi telefonunu başkasına verip abim telefon benimdir ama bugün de sende kalsın demiyorsa IBAN için de aynı durumun söz konusu olması gerekir. Çünkü IBAN'ınıza gelen her paranın bir önemi vardır ve bir takibi yapılır.
Eğer bir dolandırıcılık suçundan ya da bir suçtan elde edilmiş bir para sizin IBAN'ınıza geliyorsa ve siz o gelen para ilgili bir tasarrufta bulunuyorsanız, başkasına gönderiyorsanız ya da mobil uygulamanızdan sanal para alma durumunu söz konusu oluyorsa, oradan da kendi mobil uygulamanızdan soğuk cüzdanlara gönderme durumunuz varsa o zaman böyle bir çetenin içerisinde ya da onun istekleri doğrultusuna hareket etmiş olursunuz.
Bizim hesabımıza bizim kontrolümüzde olmayan bir para geldiğinde bu parayı bankaya haber vererek oraya bir tedbir koydurarak bunun sahibi çıkana kadar en azından soruşturma aşamasında savcılıktan bir yazı gelene kadar, mahkeme aşamasında ise hakimden bir yazı gelene kadar bu paranın orada bekletilme durumunun söz konusu olması lazım.
Biz bankacılık sisteminde telefon açtığınızda yani bankacılık sisteminde bir müşteri hizmetleriyle konuştuğunuz her beri kayıt altına alınıyor. Siz size ait olmayan bir para buraya geldiğinde siz haber verirseniz bu kayda girerse zaten orada niyetinizi tam anlamıyla ortaya koyarsınız. Ancak dolandırıcılık suçu ünlü işlediğini bildiğiniz kişilere kendi IBAN'ınızı belli bir meblağ karşılığında onlara kullandırıyorsanız. Yani bile bile suç işleme kastıyla hareket ederseniz o zaman bu suça ortak olmuş olurdunuz zaten ya da siz aynı zamanda nasıl IBAN'ınızı verdiyseniz para size geldiyse bir de aynı zamanda o bankanın mobil uygulama ve şifresinin de o şahsın telefonuna vermişseniz yani kendi kontrolüne verdiyseniz o zaman onunla birlikte hareket etme durumunu söz konusudur ve orada sizin de ceza almanız gerekiyor"