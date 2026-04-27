Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

IBAN tuzağına nasıl çekiyorlar? Uzman isimden kritik uyarı: "Eğer hesabınıza para gelirse..."

IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları artmaya başladı. Peki IBAN paylaşmak hangi durumlarda suç kapsamına girer, vatandaşlar kendini bu durumdan nasıl koruyacak? TGRT Haber yayınına bağlanan Avukat Hadi Dündar, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:27

Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında artış dikkat çekiyor. Pek çok kişi, farkında olmadan hesaplarını üçüncü kişilere kullandırdığı için ciddi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Son dönemde IBAN üzerinden artan dolandırıcılık vakalarında, hesaplarını üçüncü kişilere kullandıran kişilerin hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
Avukat Hadi Dündar, kişinin kendi IBAN'ını başkasına kullandırmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
IBAN'a gelen her paranın takibinin yapıldığı ve suçtan elde edilmiş paranın hesaba gelmesi durumunda tasarrufta bulunmanın çeteye yardım etmek anlamına gelebileceği vurgulandı.
Hesaba bilinmeyen para gelirse bankaya bildirilmesi ve savcılık veya hakimden yazı gelene kadar paranın bloke edilmesi gerektiği belirtildi.
Kişi, dolandırıcılık suçundan elde edildiğini bildiği bir parayı kendi IBAN'ına bilerek kullandırırsa suça ortak olmuş sayılacağı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Peki IBAN paylaşmak hangi durumlarda suç kapsamına girer, vatandaş kendini nasıl koruyabilir, bu tür dolandırıcılıklara karşı hukuki olarak nelere dikkat edilmeli?

TGRT Haber yayınına bağlanan Avukat Hadi Dündar, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİ KİŞİ KENDİ HİMAYESİNDE OLMASI GEREKİR"

Hadi Dündar açıklamasında şunları söyledi:

"Kendi kişi kendi himayesinde olması gerekir, başkasına verilmemesi lazım. Sizin özeliniz olan bir bilgi ya da özelinizde bulunan bir durumu başkasıyla paylaşırsanız ya da başkasına kullandırırsanız o zaman böyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin telefonunuzu, örneğin IBAN'ınızı, örneğin bir kimliğinizi başkasının kullandırma durumu söz konusunu değil mi?

"HESABA GELEN HER PARANIN TAKİBİ VARDIR"

Yine aynı zamanda özellikle mobil uygulamalar da çok ciddi anlamda kullandırıyorlar. Bunların hepsini nasıl insanlar bir sosyal medya insanını başkasına verip sen kullan diyemiyorsa nasıl kendi telefonunu başkasına verip abim telefon benimdir ama bugün de sende kalsın demiyorsa IBAN için de aynı durumun söz konusu olması gerekir. Çünkü IBAN'ınıza gelen her paranın bir önemi vardır ve bir takibi yapılır.

"AMAN DİKKAT: ÇETENİN İSTEDİĞİNİ YAPMAYIN!"

Eğer bir dolandırıcılık suçundan ya da bir suçtan elde edilmiş bir para sizin IBAN'ınıza geliyorsa ve siz o gelen para ilgili bir tasarrufta bulunuyorsanız, başkasına gönderiyorsanız ya da mobil uygulamanızdan sanal para alma durumunu söz konusu oluyorsa, oradan da kendi mobil uygulamanızdan soğuk cüzdanlara gönderme durumunuz varsa o zaman böyle bir çetenin içerisinde ya da onun istekleri doğrultusuna hareket etmiş olursunuz.

"HESABA BİLİNMEYEN BİR PARA GELİRSE BANKAYA BİLDİRİN"

Bizim hesabımıza bizim kontrolümüzde olmayan bir para geldiğinde bu parayı bankaya haber vererek oraya bir tedbir koydurarak bunun sahibi çıkana kadar en azından soruşturma aşamasında savcılıktan bir yazı gelene kadar, mahkeme aşamasında ise hakimden bir yazı gelene kadar bu paranın orada bekletilme durumunun söz konusu olması lazım.

"BİLE BİLE HAREKET EDERSENİZ SUÇA ORTAK OLURSUNUZ"

Biz bankacılık sisteminde telefon açtığınızda yani bankacılık sisteminde bir müşteri hizmetleriyle konuştuğunuz her beri kayıt altına alınıyor. Siz size ait olmayan bir para buraya geldiğinde siz haber verirseniz bu kayda girerse zaten orada niyetinizi tam anlamıyla ortaya koyarsınız. Ancak dolandırıcılık suçu ünlü işlediğini bildiğiniz kişilere kendi IBAN'ınızı belli bir meblağ karşılığında onlara kullandırıyorsanız. Yani bile bile suç işleme kastıyla hareket ederseniz o zaman bu suça ortak olmuş olurdunuz zaten ya da siz aynı zamanda nasıl IBAN'ınızı verdiyseniz para size geldiyse bir de aynı zamanda o bankanın mobil uygulama ve şifresinin de o şahsın telefonuna vermişseniz yani kendi kontrolüne verdiyseniz o zaman onunla birlikte hareket etme durumunu söz konusudur ve orada sizin de ceza almanız gerekiyor"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da ilginç olay: Kahvehanedekiler sokağa döküldü!
JASAT 20 yıllık karanlığı aydınlattı! Kayıp adamın DNA'sı tüfeğin dipçiğinde çıktı: Çok sayıda gözaltı var
Narin Güran'ın babası Arif Güran TGRT Haber canlı yayınında konuştu! Nevzat Bahtiyar ile ilgili kan donduran ifade
ETİKETLER
#Suç Ortaklığı
#Hesap Güvenliği
#Yasal Uyarı
#Bankacılık Dolandırıcılığı
#Iban Dolandırıcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.