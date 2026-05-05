Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe geçtiğimiz günlerde “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinde Gökçe'nin birden fazla madde kullandığı tespit edildi.

KANDA ESRAR VE KOKAİN, İDRARDA MDMA, KOKAİN...

Gökçe'nin kanında esrar ve kokain, idrar ve saç örneklerinde ise MDMA, metamfetamin ve kokain tespit edildiği belirtildi.

LENA AHSEN ALKAN'IN DA UYUŞTURUCU TESTİ ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mika Slowana takma adlı Lena Ahsen Alkan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı