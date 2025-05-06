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 | Banu İriç

Öcalan’a af gündemde mi? Bakan Tunç, infaz düzenlemesinin perde arkasını Cem Küçük'e açıkladı

Yargıda gözler yeni hazırlık çalışmaları süren infaz düzenlemesinde... "Öcalan’a af mı geliyor?" iddiaları gündemi karıştırırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Cem Küçük'e konuşan Tunç düzenlemeyle ilgili ipuçlarını paylaştı.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 23:50

Gazeteci Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un infaz düzenlemesiyle ilgili iddialara açıklık getirdiğini belirtti. Küçük, Bakan Tunç’un kendisini arayarak düzenlemenin geri çekilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini aktardığını söyledi.

Öcalan’a af gündemde mi? Bakan Tunç, infaz düzenlemesinin perde arkasını Cem Küçük'e açıkladı

ÖCALAN'A AF GELECEK Mİ?

TGRT Haber ekranlarında Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Cem Küçük’ün verdiği bilgilere göre, infaz düzenlemesi kamuoyunda konuşulan “genel af” ya da terör suçlularına yönelik bir adım değil. “Bakan bey açıkça, Öcalan’a af ya da genel af gibi bir konunun gündemde olmadığını söyledi” diyen Küçük, düzenlemenin özellikle terör, uyuşturucu ve çocuğa yönelik cinsel suçları kapsamadığının altını çizdi.

AK Parti’nin hazırladığı yargı paketi içinde yer alacak olan infaz düzenlemesinin detaylarının henüz netleşmediğini ifade eden Küçük, “Bakan, bu konuda milletvekillerinin görüşlerini alacaklarını ve tartışmaların ardından somut bir şekil alacağını söyledi. Paketin çıkacağı kesin ama içeriği üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

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