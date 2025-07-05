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 | Selahattin Demirel

Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'e acı veda

İzmir Ödemiş'teki yangına müdahale sırasında ağır yaralanan ve 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan orman işçisi 39 yaşındaki Ragıp Şahin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'e acı veda
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 21:37

’in ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı.

BÖLGEYE İLK ULAŞAN EKİBİN İÇİNDEYDİ

Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Ödemiş'teki yangında şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'e acı veda

Şehit orman işçisinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, yerel yetkililer, şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

FERYATLAR YÜREK DAĞLADI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından cenaze aracından indirilip şehidin tabutuna sarılan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi Nazire Şahin, çocukları Emir ve Sude ile annesi Sabriye Şahin’in feryatları yürek dağladı.

Kiraz Çatak Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ragıp Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

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ETİKETLER
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