Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim! Müjdeyi Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

11 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü haftasında (24-30 kasım) öğretmenlere YHT ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu. Öğretmenlere yüzde 50 indirimli bilet kampanyasının 24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak belirten Bakan Uraloğlu, öğretmenlerin YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabileceklerini söyledi.

"İNDİRİMLİ BİLETLERDEN 50 BİN ÖĞRETMEN FAYDALANDI"

TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, “2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden toplam 3 milyon 57 bin 447 öğretmen yararlandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmen indirimli seyahat etti. Öğretmenler Haftası’na özel yüzde 50 indirim kampanyasından ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bu yana 50 bin 764 öğretmen faydalandı" diye konuştu.

ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

İndirim kampanyasının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere tüm öğretmenleri kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL ALINACAK?

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını aktaran Bakan Uraloğlu, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak" dedi.