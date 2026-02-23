Menü Kapat
Son Dakika
TGRT Haber
Arama Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazada soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Kemerburgaz'da Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı ve 'nin ölümüne neden olan kazada soruşturma tamamlandı. Anne ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.

Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihantimur'un neden olduğu ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı; anne Eylem Tok ve baba Cihantimur için 10 yıl hapis istendi.
Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.
Kaza sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.
Anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis cezası talep edildi.
Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda arıza yapan ATV aracını tamir etmek için yol kenarında bulunan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına Timur Cihantimur'un kullandığı araç çarpmıştı. Evli ve 1 çocuk babası Aci olayda hayatını kaybetmişti. Olay sonrası anne Eyylem Tok oğlunu alarak ABD'ye kaçmıştı.

ETİKETLER
#eylem tok
#oğuz murat aci
#Ehliyetsiz Araç Kullanma
#Timur Cihantimur Kazası
#Eyüpsultan Kaza
#Gündem
