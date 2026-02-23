Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Kemerburgaz'da Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazada soruşturma tamamlandı. Anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda arıza yapan ATV aracını tamir etmek için yol kenarında bulunan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına Timur Cihantimur'un kullandığı araç çarpmıştı. Evli ve 1 çocuk babası Aci olayda hayatını kaybetmişti. Olay sonrası anne Eyylem Tok oğlunu alarak ABD'ye kaçmıştı.