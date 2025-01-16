Okan Bayulgen ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi! Ağza alınmayacak sözler...

16 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:04

Okan Bayülgen katıldığı bir yayında Youtube üzerinden yayın yapan gazetecileri aşağılamıştı. Yaptığı açıklama ile bu durumu merdiven altına benzeten Bayülgen'i gazeteci Cüneyt Özdemir sert ifadelerle eleştirdi. Özdemir, "Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki'ye diyelim isterseniz. Medya pavyonu bakire konsomatrisinden böyle şeyler dinlemek de var kaderimizde" dedi.

Medyada büyük bir kavganın fitili ateşlendi. Saba Tümer'e konuk olan ve YouTube'da yayın yapan gazeteciler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanan Okan Bayülgen, büyük tepki çekti. Kurumlarda başarılı olamamış ve merdiven altı işlere yönelmiş kişiler olarak tanımladığı gazetecileri hedef alan Bayülgen, "Kesinlikle YouTube'da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi. Uzmanlığımı yapmışım sonra bir hastanede görev almışım.

BENCE AYIP OLUYOR

Ben şimdi bir merdiven altı şeyi yapar mıyım? Kırıkçı çıkıkçı falan olur muyum? Kurumda yükselebilmiş başarılı olabilmiş insanların sonradan başka bir mecrada çarşı pazar ticaret teknikleriyle 'gel hanım koş vatandaş oradan bana para gönder, bir de şunu al' yani olmaz ayıp oluyor...

Koskoca adamların bir de oradan abone çıngırağına basarsanız falan demesi çok ayıp geliyor bana. Bana ne kazandıkları paralardan. En saygın olanının bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitirecekler." dedi.

Bayülgen'in bu sözlerine en sert cevap, Cüneyt Özdemir'den geldi.

YouTube'da yayın yapmaya başlayan ilk gazetecilerden biri olan ve bir bakıma bu alanda öncülük ettiği kabul edilen Özdemir, Bayülgen'e çok sert sözlerle yüklendi.

Palyaço, konsomatris, kuki, polemik canavarı, kibirli gibi kelimeler kullanan Özdemir, cevabında şu ifadeleri kullandı:



"MEDYA SİRKİNİN PALYAÇOSU"

"Şu kibre bakar mısınız? Aslında Okan Bayülgen'in bu kibri yeni değil. Ama biz YouTube'da yayın yapan gazetecilere merdiven altı, kendisine de tıp mezunu tanımlaması yaptığı için hak ettiği cevabı vermeliyiz.

Hele bak sen şu medya sirkinin polemik canavarı palyaçosuna, hele bak sen şu Kuki'ye diyelim isterseniz.

YouTube'da yayın yapan gazetecilerin o büyük kurumlara tenezzül etmediği için buralara geldiğimizden Okan Bayülgen'in belki de haberi yok.

Yılların medya kurdu, farkında da polemik canavarı olduğu için bir polemik çıkar mı diye bakıyor. Biz o kurumlardaki koltukları bırakıp buraya geldik. Ya da o kurumlardaki duruşlarımızdan dolayı işlerimizden atıldık.

"MEDYA KONSOMATRİSİ"

Biliyoruz ki bunları beklerken bizlerden bir cevap bekliyor. Şarkıcı polemikleri gibi ucuz magazinin bir parçası olmak istiyor.

Ekrandaki ömrünü biraz daha uzatmak istiyor. Ama coğrafya kaderdir. Medya pavyonu bakire konsomatrisinden böyle şeyler dinlemek de var kaderimizde.

Al Okancığım... Sana istediğin polemiği verdik. Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir. Kelle koltukta YouTube'da yayın yapan gazetecilere laf etmekse ne senin boyuna yeter ne giydiğin elbiseyi doldurmaya yeter."