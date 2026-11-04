Okul bahçesindeki ağacı ateşe verip kahkaha attılar! İbret niteliğinde yaptırım

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İstanbul
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan okulun bahçesinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesinde dün meydana gelen öğrencilerde 2 öğrenci palmiye ağacını ateşe verdi.
Ağacın yanmasıyla birlikte öğrenciler kahkahalarla gülerek poz verip o anları kaydetti. Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.
Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.
Hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan şüphelilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı. 2 çocuk, 50'şer adet fidan dikme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.