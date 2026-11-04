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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:49

Okul bahçesindeki ağacı ateşe verip kahkaha attılar! İbret niteliğinde yaptırım

İzmir Konak'ta okul bahçesindeki palmiyeyi ateşe verip alevlerin önünde kahkahalarda poz veren öğrencilerin görüntüleri tepki topladı. Gözaltına alınan 2 öğrenciye ibretlik ceza verildi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan öğrenciler 50'şer fidan dikecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:49

'in ilçesinde bulunan okulun bahçesinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesinde dün meydana gelen öğrencilerde 2 öğrenci palmiye ağacını ateşe verdi.

HABERİN ÖZETİ

Okul bahçesindeki ağacı ateşe verip kahkaha attılar! İbret niteliğinde yaptırım

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede iki öğrenci, okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe vererek tepki çekti.
Olay, Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
İki öğrenci, palmiye ağacını ateşe verdikten sonra kahkahalar atarak o anları kaydetti.
Görüntülerin yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kimliği tespit edilen 2 çocuk gözaltına alındı.
Hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında 50'şer adet fidan dikme şeklinde adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Ağacın yanmasıyla birlikte öğrenciler kahkahalarla gülerek poz verip o anları kaydetti. Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.
Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.

50'ŞER ADET AĞAÇ DİKECEKLER

Hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan şüphelilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı. 2 çocuk, 50'şer adet fidan dikme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

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ETİKETLER
#izmir
#konak
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi
#İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü
#Gündem
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