Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Okul servislerinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

İstanbul'da UKOME toplantısında okul servislerini ilgilendiren yeni bir karar aldındı. Kentteki okul servis araçlarına hem içeriyi hem de dışarı anlık olarak kayda alacak kamera takılması zorunlulu hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Ulaşım Koordinasyon Merkezi () toplantısında okul servislerini ilgilendiren yeni bir karar imza atıldı. Toplantıda, okul servislerine kamera takılması zorunluluğu gündeme alındı.

Okul servislerinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla takip edilen taksi, minibüs ve dolmuşlara, okul servislerinin de dahil edilmesi talep edildi.

Okul servislerinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

ARACIN İÇİ VE DIŞI KAYIT ALTINA ALINACAK

Servis Araçları Yönetmeliği’nin birinci fıkrasının, “Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır” şeklinde revize edilmesi önerildi.

Okul servislerinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

2026 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Oylama sonucunda, okul servislerine kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla birlikte okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi. Kararın, imza sürecinin tamamlanmasının ardından yılı içinde uygulanmaya başlanması planlanıyor.

#ibb
#ukome
#2026
#Çocuk Güvenliği
#Okul Servisleri
#Kamera Takma Zorunluluğu
#Gündem
