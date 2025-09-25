Polisin elini attığı yerden silah çıktı! Ev ev değil mühimmat deposu: Emniyetteki ifadeler şoke etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; 37 yaşındaki S.A., kendisini daha önce darp eden M.A.K.'yı sokakta görünce kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan adamı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı taburcu edildi.

BU İLK VUKUATIBU DEĞİL

Sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırının ardından harekete geçen ekipler, şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin daha önce bir otomobil kurşunlama olayına karıştığı tespit eden ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, S.A.'nın aracıyla Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde gezdiği belirleyip önünü keserek yakaladı.

EV UYUŞTURUCU VE SİLAH DEPOSU GİBİ

Şüpheli S.A. ile beraberindeki M.G. (33) ve R.N.A.'da (22) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2.69 gram amfetamin maddesi, 2.2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait bir evde yapılan arama çalışmasında ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Şüpheli S.A. emniyetteki ifadesinde, "M.A.K. beni daha önce dövdü. Ben de kinlenip husumet besledim. Görünce dayanamadım ateş açıp vurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

BİR EVDEN 7 SİLAH ÇIKTI

Öte yandan, polis olayla ilgili çalışma yaparken ruhsatsız silah bulunduran M.K.'yi de (42) tespit etti. M.K.'ninde evine operasyon yapan polis 4 ruhsatsız tabancayla 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.K., "Hasımlarım var ondan silahları evde tutuyorum" diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.N.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.