TGRT Haber
Hava Durumu
22°
Yaşam
 Baran Aksoy

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilir

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç bakım uzmanlarından sürücülere kritik uyarılar gelmeye başladı. Araçların sıvı kontrollerinin ve periyodik bakımlarının kesinlikle aksatılmaması gerektiğinin altıın çizen uzmanlar, "5 ila 10 bin liradan kaçacağım derken, daha büyük motor arıza ücretleri ile karşılaşabilirsiniz. Hatta bu can ve mal kayıpları ile dahi sonuçlanabilir" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
10:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
10:41

Kış mevsimi Türkiye'nin kapısını çaldı. Meteoroloji'nin verilerine göre; ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve birçok bölge sağanak hatta kar yağışının etkisi altına girecek. Konya’da da soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahipleri bakım için sanayinin yolunu tuttu. Araçlarda yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti.

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilir

"KIRILMA OLAYLARI YAŞANABİLİR"

Bakımların düzenli olarak yapılmamasından kaynaklı motorda büyük zarar gelebileceğini aktaran teknik servis uzmanı Vural Zeybek, "Antifriz kontrollerini yapıyoruz mutlaka, antifriz değerleri düşük ise mutlaka değişim sağlayarak yükseltiyoruz. Nedeni ise kış aylarında araçların motorlarının donmamasını sağlamak. Yaptırmayan müşterilerimiz olursa bu kişileri kesinlikle uyarıyor ve bilgi veriyoruz. Antifriz eklenmediği zaman donmayla birlikte gerçekten masraflı bir kış sezonu geçirebiliriz. Buna örnek vermek gerekirse, aracın motor bloğu donabilir, radyatör donabilir ve bunun sonucunda kırılma olayları yaşanabilir. Cam suyu da mutlaka olmalı, çünkü buğu yapan cam görüş açısını kapatır ve kazaya neden olabilir" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilir

"BÜYÜK İHTİMALLE KAZA İLE SONUÇLANABİLİR"

Kış mevsimi gelmeden lastiklerin mutlaka kışlık ve izlerinin yeterli olması gerektiğini söyleyen Zeybek, "Bunları önlem alarak yapmazlar ise büyük ihtimalle kaza ile sonuçlanabilir. Bakıma gelen araçların klima polen filtreleri, yağ ve yakıt filtreleri değişmeli. Örneğin filtresi değişmemiş bir klima camdaki buğuyu tam çözmez bu da olumsuz sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilir

"HATTA BU CAN VE MAL KAYIPLARI İLE DAHİ SONUÇLANABİLİR"

Servise getirip bakım yaptırmayan araç sahiplerinin araçlarında özellikle motor kısmında maliyeti yüksek arızalar oluşabileceğinin altını çizen Zeybek, "Aracımızın masrafı olarak 5 ila 10 bin liradan kaçacağım derken, daha büyük motor arıza ücretleri ile karşılaşabilirsiniz. Hatta bu can ve mal kayıpları ile dahi sonuçlanabilir. Örnek vermek gerekirse, fren yağı veya bağlantıları kopuk bir aracın uzun yolda fren sonucu meydana gelecek kazanın sonuçları gibi. Biz özellikle vatandaşlarımızın araçlarının bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

TGRT Haber
