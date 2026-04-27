Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, 70 içerik hakkında erişim engeli kararı alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okullarda 'saldırı' paniği yayanlara siber darbe: 3 gözaltı, 70 içeriğe engel! Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına alarak 70 içeriğe erişim engeli getirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlar incelemeye alındı. Yayın yasağına rağmen Erzincan'da okul yakınında silahlı fotoğraf paylaşarak halkı korku ve paniğe sürüklediği değerlendirilen N.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'daki okullara saldırı yapılacağı yönünde yorumlar yaptığı belirlenen 2 çocuk gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Kamu düzenini bozucu, suç ve suçluyu övgücü ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 6 hesap sahibi tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi. Söz konusu paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla 70 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması kararı alındı.

SANAL DEVRİYE DEZENFORMASYONUN İZİNİ SÜRDÜ

Emniyet birimlerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

OKUL ÖNÜNDE "SİLAHLI FOTOĞRAF" SKANDALI

Yapılan çalışmalarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan yayın yasağına rağmen Erzincan’da bir okul yakınında silahlı bir şahsın fotoğrafını paylaşarak halkı korku ve paniğe sürüklediği değerlendirilen N.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"OKULA SALDIRI" YALANINA TUTUKLAMA

Ayrıca Erzincan’daki bazı okulların isimlerini vererek "okula saldırı yapılacağı" yönünde yorumlar yaptığı belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk da gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K. tutuklanırken, S.D. serbest bırakıldı.

Öte yandan kamu düzenini bozucu, suç ve suçluyu övücü ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen, İstanbul, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep’te bulunan toplam 6 hesap sahibi tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi.

Söz konusu paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla 70 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması kararı alındı.