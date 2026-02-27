Menü Kapat
 Özge Sönmez

Okullarda yeni uygulama başlıyor! Risk altındaki gençler böyle belirlenecek

Sağlık Bakanlığı, 12-18 yaş grubundaki gençlerde bağımlılık ile mücadele kapsamında yeni bir program başlatmaya hazırlanıyor. Çocukların tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkların erken tespiti için okullarda tarama ve danışmanlık programına start verilecek.

Okullarda yeni uygulama başlıyor! Risk altındaki gençler böyle belirlenecek
27.02.2026
27.02.2026
Türkiye’de çocuk ve gençlerde bağımlılıkla mücadele için adımlar atılmaya devam ediliyor. Gençlerin bağımlılık pençesinden korumak için devreye girdi. Özellikle lise çağındaki gençleri kapsayan bağımlılık taraması ve danışmanlık hizmetlerinin okullarda devreye girmesi planlanıyor.

Okullarda yeni uygulama başlıyor! Risk altındaki gençler böyle belirlenecek

12-18 YAŞ GRUBUNA ODAKLANILDI

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Meclis’te Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, çalışmanın özellikle ergenlik dönemi olarak tanımlanan 12-18 yaş grubuna odaklandığını ifade etti. Memişoğlu, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkların erken aşamada belirlenmesinin amaçlandığını belirterek, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

RİSK ALTINDAKİ GENÇLER TESPİT EDİLECEK

Bakan Memişoğlu, Covid-19 salgını sonrasında gençler arasında davranışsal sorunların belirgin şekilde arttığına dikkat çekerek, "Sorun özellikle 12–18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladı. Okullarda ve liselerde uygulanacak tarama programlarıyla gençlerimize zamanında ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yeni modelle birlikte risk altındaki gençlerin erken dönemde belirlenmesi ve gerekli danışmanlık ile tedavi süreçlerine yönlendirilmesi planlanıyor.

Okullarda yeni uygulama başlıyor! Risk altındaki gençler böyle belirlenecek

CEZAEVLERİNDE TEDAVİ UYGULAMASI

Bağımlılıkla mücadele kapsamında cezaevlerinde de yeni bir uygulama devreye alındı. Sağlık ve Adalet bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen pilot program kapsamında, bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişilere tahliyelerine yaklaşık bir yıl kala tedavi süreci başlatılıyor. Pilot uygulamanın halen İstanbul Bakırköy ve Elazığ’daki cezaevlerinde sürdürüldüğü bildirildi.

Cezaevlerinde kurulan bağımlılık merkezleri aracılığıyla hükümlülerin tedavi altına alındığını belirten yetkililer, hem okullarda başlatılacak tarama programlarının hem de cezaevlerindeki tedavi uygulamasının temel amacının bağımlılığın erken tespiti, etkili tedavisi ve bireylerin topluma sağlıklı şekilde kazandırılması olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#Bağımlılık Tedavisi
#Çocuk Bağımlılık
#Gençlik Bağımlılığı
#Okul Taramaları
#Gündem
