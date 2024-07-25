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Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina feci kazada can vermişti! Olay yeri tutanağı ortaya çıktı: Sürücü tam kusurlu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
25 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:24
Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina feci kazada can vermişti! Olay yeri tutanağı ortaya çıktı: Sürücü tam kusurlu

Dünyaca ünlü Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği kaza sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Rus fenomene çarparak ölümüne neden olan Onur Obuk tam kusurlu bulundu.

Sosyal medyada 8 milyon takipçisi bulunan Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina, dünyanın en tanınır motosiklet fenomenlerinden biriydi. Çıktığı dünya turunda Muğla'ya gelen fenomen geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybetti.

26 METRE SÜRÜKLENDİ

Onur Obuk'un kullandığı tırın arkadan çarpması sonucu 26 metre sürüklenen Tatiana İvanovna Ozolina'nın orta refüje düştü. Kaskı kafasından çıkan fenomen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri tutanağı ortaya çıktı: Rus fenomen Tatiana İvanovna Ozolina'yı ölüme sürükleyen sürücü tam kusurlu! - 1. Resim

TAM KUSURLU ÇIKTI

SABAH'ın haberine göre, Tutanağa göre tam kusurlu görünen Obuk'un alkol testi ise sıfır çıktı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Obut, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kaynak: SABAH
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