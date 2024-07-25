Elçin Sangu ‘Şiddetli anksiyete yaşıyordum' dedi! Yaşadığı zor süreci nasıl atlattığını anlattı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:24
Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Elçin Sangu, Karsu konserinde kameraların karşısına geçti. Psikolojik olarak iyi hissetmediğini belirten Elçin Sangu, “Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Terapiste gittim." dedi.
Barış Arduç ile oynadığı Kiralık Aşk dizisiyle popüler olan Elçin Sangu, son olarak Çöp Adam dizisiyle televizyon ekranında yer aldı. Uzun süredir kameralar karşısına geçmeyen Sangu, dün akşam Karsu konserinde röportaj verdi.
ELÇİN SANGU PSİKOLOJİK OLARAK ZOR SÜREÇTEN GEÇTİĞİNİ ANLATTI
39 yaşına basacağını belirten Elçin Sangu, bir süredir psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Genel olarak özlemiştim sakinliği. Bir süredir şiddetli anksiyete yaşıyordum. Durduk yere gelen bir şey değil. Terapiste danışınca tabii ki bazı şeylerin zihinsel olarak hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkabileceğini öğrendim" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com