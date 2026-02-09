Menü Kapat
Arama Kapat
Gündem
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili sıcak gelişme

Ankara'da aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuruyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili 2 başmüfettiş ve 3 denetçinin görevlendirildiğini duyurdu.

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili sıcak gelişme
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat Pazartesi günü meydana gelen olayda muayene istasyonuna aracını götüren 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili sıcak gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığını belirtmişti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizin Yenimahalle ilçesinde bulunan araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Polis memurumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili sıcak gelişme

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME YAŞANDI

Polis memuru Melih Okan Keskin'in araç muayene istasyonunda darbedilmesinin ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi ile ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirildiğini duyurdu.

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'le ilgili sıcak gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin’in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.

Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir.

Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir.

Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

https://x.com/UABakanligi/status/2020809205716770876

