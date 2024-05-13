Ölüm teğet geçti! Yolda öyle hareketler yaptı ki görenler şaştı kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 10:13 - Güncelleme : 13 May 2024 10:18
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahsın hareketleri şaşkına çevirdi. Son sürat arabaların geçtiği yolda tehlikeli hareketler yapan kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Bursa'da Kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araçların çok yoğun ve süratli şekilde geçtiği yolda büyük tehlikeler atlatarak karayolundan geçmeyi başarırken görenlerin yürekleri ağzına geldi.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Olay, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan şahıs, arabaların çok yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir süre yolda bekleyen şahıs, orta refüje geçmeyi başarsa da bir çok tehlikeler atlattı. Bir süre yolun orta refüjünde bekleyen şahıs, daha sonra yine süratli şekilde gelen araçlara aldırış etmeyerek tehlikeli şekilde karşıya geçti. Bir süre yolda duran şahıs daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı