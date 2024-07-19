19 Temmuz 2024 12:17 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:30

Ölümün mavi ekranı ya da BSoD nedir?

Ölümün mavi ekranı ya da BSoD nedir?

Microsoft kaynaklı kesintileri düzeltmek için manuel bir geçici çözüm yayınlandı! ”Ölümün mavi ekranı” düzeltmesi geldi

Microsoft kaynaklı kesintileri düzeltmek için manuel bir geçici çözüm yayınlandı! ”Ölümün mavi ekranı” düzeltmesi geldi

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Dünya çapında yaşanan kesintilerin siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın Falcon tehdit tespit yazılımındaki bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

Windows PC kullanıcıları, makinelerinin Cuma günü öğleden sonra istemsizce kapandığını ve yeniden başlatmaya çalıştıklarında Windows'un yüklenemediğini belirten "mavi ekran" ile karşılaştıklarını bildirdiler.

Siber güvenlik yazılımını çalıştıran kurumsal altyapı da çöktü ve bu durum dünya genelinde hizmet kesintilerine yol açtı.

ÖLÜMÜN MAVİ EKRANI YA DA BSOD NEDİR?

Mavi ekran ya da BSoD (Blue Screen of Death, Türkçe: Ölümün mavi ekranı) Microsoft Windows'un bir şekilde üstesinden gelemediği sorunlarda kilitlenip ekrana getirdiği, üzerine birçok esprinin yapıldığı hata ekranıdır.

Bilişimde, ölüm ekranı (ing. screen of death), sistem önemli bir sistem hatasıyla karşılaştığında ekranda görüntülenen, bir tür bilgisayar işletim sistemi hata mesajı için kullanılan gayriresmi bir terim olarak bilinir.

Bilgisayar kullanıcıları bu mesajları "ölüm ekranları" olarak adlandırdı.

Çünkü bunlar genellikle kaydedilmemiş işlerin kaybolmasına neden oluyor.

Genellikle sistemin donanımı veya yazılımıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor.

Mavi Ekran (Mavi Ölüm Ekranı, BSoD ), kritik bir sistem hatası oluştuğunda Microsoft Windows işletim sistemi tarafından görüntülenen bir ekranın genel adıdır.

MAVİ EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Hata ekranları genellikle bir 'kernel panic' sonucudur.

Çoğu ölüm ekranı, kullanıcıya bilgisayarı yeniden başlatmasını tavsiye eden bir mesajla birlikte düz bir arka plan renginde görüntülenir.