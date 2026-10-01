Ömer Çelik'ten yeni yasama yılı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Çelik, mesajında Gazi Meclis’in milli iradenin tecelligahı olduğunu vurguladı. TBMM’nin demokrasinin merkezinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Çelik, yeni yasama dönemine ilişkin temennilerini dile getirdi.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

Gazi Meclis’imiz yeni yasama yılına başlıyor… Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir.

TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.