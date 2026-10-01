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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:28

Ömer Çelik'ten yeni yasama yılı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, Meclis’in milli iradenin tecelligahı ve demokrasinin kalbi olduğunu belirterek yeni dönemde atılacak adımların Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ömer Çelik'ten yeni yasama yılı mesajı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:28

Sözcüsü , ’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Çelik, mesajında Gazi Meclis’in milli iradenin tecelligahı olduğunu vurguladı. ’nin demokrasinin merkezinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Çelik, yeni yasama dönemine ilişkin temennilerini dile getirdi.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeler yer verdi: 

Gazi Meclis’imiz yeni yasama yılına başlıyor… Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir.

TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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#AK Parti
#TBMM
#türkiye büyük millet meclisi
#ömer çelik
#Gazi Meclis
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