Ömer Faruk Gergerlioğlu çöp poşetinden rahatsız oldu!

23 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:26

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen vahim olayda 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit etti. Tutuklanarak gözaltına alınan Yunus Emre Geçti, mahkemeye götürülürken çöp poşetine koyuldu. Bu durum DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu rahatsız etti.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi çöp poşetine sokuldu! Hayvan aracı ile adliyeye sevk edildi

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay!

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin TikTok paylaşımları kan dondurdu! Polis detayı dikkat çekti: 'Bir dahaki sefere kafanıza basarım'

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin TikTok paylaşımları kan dondurdu! Polis detayı dikkat çekti: 'Bir dahaki sefere kafanıza basarım'

Ümraniye​ İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından hırsızlık​ suçundan yakalanan suç makinesi Yunus Emre Geçti, polis memurlarıyla girdiği arbede esnasında bir polisin silahını alarak ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan bir tanesi geçtiğimiz yıl polis memuru​ olan Şeyda Yılmaz'ın başına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilen 1 yıllık evli Şeyda Yılmaz, şehit olmasaydı bugün yıllık izne ayrılacaktı.

Olaydan sonra tutuklanarak gözaltına alınan suç makinesi Yunus Emre Geçti, bu sabah polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye götürülürken çöp poşetine konulan Geçti, aynı zamanda emniyetin Hayvan Durum İzleme (haydi) aracı ile emniyetten mahkemeye sevk edildi.

DEM PARTİLİ VEKİL RAHATSIZ OLDU!

19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin çöp poşetine konularak mahkemeye götürülmesinden rahatsız olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun.!!! Cezayı vermenin polise ait olmadığını bu toplum ne zaman anlayacak, ayırt edecek yahu.!?"