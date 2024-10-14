Önce İstanbul, şimdi Hatay! Öldü sanılan kadının gasilhanede yaşadığı ortaya çıktı

14 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:45

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öldü sanılarak gasilhaneye getirilen kadının yaşadığı ortaya çıktı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz hafta Fatih​'te 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze töreninde tabuttan nefes sesi gelmişti ve yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın yaşadığı belirlenmişti.

Yaşlı adam​ hemen hastaneye kaldırılmış fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamamıştı. Henüz olayın üzerinden bir hafta geçmişken, Hatay​'dan gelen görüntüler ise şoke etti.

ÖLDÜ SANDILAR, GASİLHANEDE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öldü denilen kadının gasilhanede yaşadığı ortaya çıktı. Skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, öldü sanılan kadın da hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.