Önce Narin şimdi Ayça! 7 gündür haber alınamıyor, ailesi hayatından endişeli

06 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:38

Türkiye Diyarbakır'da 17 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'den gelecek habere kilitlenmişken, bir acı haber de İstanbul'dan geldi. İstanbul Üsküdar’da anneannesine gitmek için 7 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu’ndan haber alınamıyor. Kızlarının canından endişe eden Karahanoğlu ailesi, genç Ayça’nın bulunmasını istiyor.

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek üzere Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran, akşam olmasına rağmen evine geri dönmedi. Türkiye'nin Narin'den gelecek habere kilitlenirken, bir kayıp vakası da İstanbul'da yaşanıyor.

Üsküdar'da yaşayan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu, 7 gün önce anneannesine gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile kızlarının bulunmasını istiyor.

'EVLADIMDAN HABER İSTİYORUM'

Konuyla ilgili konuşan Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu ,"Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

'PERİŞAN OLDUK'

Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu ,"Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et" şeklinde konuştu.