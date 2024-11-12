Ordu'da başıboş sokak köpeği dehşeti! İsyan edip, yetkililere çağrıda bulundu

12 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:54

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacaklarında ısırılan Kabataş, hastanenin yolunu tuttu.

Başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor! Bu kez yer Antalya: Fuara daldı

Başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor! Bu kez yer Antalya: Fuara daldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hüsnü Kabataş, 3 gün önce kızının yanından dönerken başıboş sokak köpeğinin saldırması sonucu 2 bacağından yaralandı.

Başıboş köpek saldırısının ardından hastaneye giden Kabataş, kuduz aşısı yaptırdı. Toplamda 4 kez kuduz aşısı yaptıracak olan Kabataş, yetkililere başıboş köpek sorununun çözümü için çağrıda bulundu.

"GİZLİCE GELDİ, BACAKLARIMI ISIRDI"

Yaşadığı dehşete anlatan Hüsnü Kabataş, “Kızımın yanından gelirken sokak ortasında sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldım. Küpesi olmayan ve sahipsiz köpeği gördüm, arkadan gizlice geldi ve bacaklarımdan ısırdı. Hemen hastaneye gittim, kuduz aşısı yapıldı, bugün yeniden aşı yapılacak. Artık Altınordu'da köpekler çok fazla olmaya başladı, buna önlem alınması için yetkililerden yardım bekliyorum. Şu anda mahallemizde her sokağın başında 5-6 tane köpek var ve yabancı köpekleri de oraya yaklaştırmıyorlar. Bence bunlar toplanıp barınaklara koyulmalı” ifadelerini kullandı.

"SOKAK KÖPEKLERİNDEN DOLAYI YOLLARDA YÜRÜNMÜYOR"

Mahallelerinde çok fazla başıboş sokak köpeği olduğunu belirten Hüsnü Kabataş'ın kardeşi Mehmet Kabataş ise, “Sabah ve akşam saatlerinde sokak köpeklerinden dolayı yollarda yürünmüyor. Eşim ya da çocuklar bir yere gittiklerinde biz araçla gidip alıyoruz. Bu konuda toplum olarak hepimiz suçluyuz, köylerden şehirlere geldik, yanımızda bulunan köpeklerin hepsi de mecburen şehirlere indi. Artık kırsalda yiyecek bulamıyorlar. Bu nedenle saldırabiliyorlar, hepimiz suçluyuz” diye konuştu.