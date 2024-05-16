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Ordu’da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 18:01 - Güncelleme : 16 May 2024 18:04
Ordu’da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Türk polisi Ordu'da düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri birçok ilde FETÖ/PDY operasyonlarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi.

20 ADRESTE OPERASYON

Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. (38), O.K. (32), G.A. (32), Ü.B. (30), L.E. (41), E.E. (31), M.B. (44), S.K. (38), F.A. (40), Z.G.K. (33), I.T. (37), R.A.K. (44), D.A. (45), Y.Y.H. (42), E.V. (37), A.Ç.Ş. (31), Ç.Ç. (43), İ.K. (37) ve M.Ç. (37) isimli şüpheliler yakalandı.

Ordu’da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı - 1. Resim

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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