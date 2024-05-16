Ordu’da FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 18:01 - Güncelleme : 16 May 2024 18:04
Türk polisi Ordu'da düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri birçok ilde FETÖ/PDY operasyonlarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi.
20 ADRESTE OPERASYON
Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. (38), O.K. (32), G.A. (32), Ü.B. (30), L.E. (41), E.E. (31), M.B. (44), S.K. (38), F.A. (40), Z.G.K. (33), I.T. (37), R.A.K. (44), D.A. (45), Y.Y.H. (42), E.V. (37), A.Ç.Ş. (31), Ç.Ç. (43), İ.K. (37) ve M.Ç. (37) isimli şüpheliler yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı