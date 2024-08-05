Ormanda gizemli ceset! Bıçaklanarak öldürülmüş
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:04
Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Hatay'ın Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerin incelemesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Ali Altıngöz'ün (53) cesedi, otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı