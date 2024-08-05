Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ormanda gizemli ceset! Bıçaklanarak öldürülmüş

Ormanda gizemli ceset! Bıçaklanarak öldürülmüş

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:04
Ormanda gizemli ceset! Bıçaklanarak öldürülmüş

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Hatay'ın Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin incelemesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Ali Altıngöz'ün (53) cesedi, otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...