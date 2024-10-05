Orta Doğu'nun en güçlü orduları yeniden gündemde! İlk 10 ülke sıralandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

05 Ekim 2024 13:52 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:54

Orta Doğu ateş hattına döndü. İran, İsrail'i Balistik füzelerle vurdu. Bu gelişmenin ardından Orta Doğu'nun en güçlü ordusunun hangi ülkeye ait olduğu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeler sıralandı. İşte Orta Doğu'nun en güçlü 10 ordusu.

Orta Doğu'da askeri güç dengesini yeniden gündemde. Bölgenin en güçlü ordusu kimde, sorusu cevap buldu. Aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti ve harekat kabiliyeti gibi unsurların en iyi olduğu ordular belli oldu. ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 10 ORDUSU 2024 yılının son çeyreğinde Orta Doğu'nun en güçlü orduları yeniden araştırılmaya başlandı. ABD merkezli askeri güç değerlendirme kuruluşu Global Firepower, Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin askeri kapasitelerini karşılaştırdı. Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri açıklandı. TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? 10. sırada Kuveyt ordusu yer alıyor. 9. sırada Katar, 8 sırada Suriye ordusu, 7. Sırada Birleşik Arap Emirlikleri ordusu, 6. sırada Irak ordusu, 5. sırada Suriye Arabistan ordusu, 4. sırada İsrail ordusu İsrail ordusu, 3. sırada Mısır ordusu ve 2. sırada İran ordusu yer alıyor. Listenin bir numarası yani en güçlü ordu olarak Türk ordusu söylendi. 10- KUVEYT

9- KATAR

8- SURİYE

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6- IRAK

5- SUUDİ ARABİSTAN

4- İSRAİL

3- MISIR

2- İRAN

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