Son dakika | İsrail'den en güçlü saldırı! Lübnan'da büyük patlama: Nasrallah'ın halefi öldürüldü! Tüm gözler İran dini lideri Hamaney'de

04 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:45

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a en güçlü saldırılarından birini gerçekleştirdi. Saldırıda öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görüldüğü Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü öne sürüldü. İran'da ise dini lider Ali Hamaney 4 yılın ardından cuma namazı kıldıracağını duyurdu. Hamaney'in hutbe vermesi beklenirken, sözlerinin İsrail'e karşı nasıl tepki verileceğine dair ipuçları barındıracağı düşünülüyor. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

Erdoğan, "İsrail’in gözü Türkiye topraklarında" demişti! Türk halkı da böyle mi düşünüyor? Dikkat çeken anket

İran ve İsrail saldırılarında zarar gören ülke resti çekti: Burası kimsenin savaş alanı değil!

İran ve İsrail saldırılarında zarar gören ülke resti çekti: Burası kimsenin savaş alanı değil!

Hizbullah'ın saldırı planlarını içeren harita İsrail'in elinde! Her şey 1 sene önce başladı: Gizli 70 baskın

Hizbullah'ın saldırı planlarını içeren harita İsrail'in elinde! Her şey 1 sene önce başladı: Gizli 70 baskın

Son dakika | Lübnan yangın yeri, gizli operasyon ifşa oldu! ABD'nin İsrail'i savunmak için füzeler ateşlediği ortaya çıktı

Son dakika | Lübnan yangın yeri, gizli operasyon ifşa oldu! ABD'nin İsrail'i savunmak için füzeler ateşlediği ortaya çıktı

Canlı Anlatım Özeti HAMANEY 4 YIL SONRA CUMA NAMAZI KILDIRACAK

'NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

HAMAS'IN BÖLGE KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

G7 ÜLKELERİNDEN İRAN'A KINAMA İSRAİL'E DESTEK

LÜBNAN-SURİYE SINIRINA SALDIRI

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

ABD, LÜBNAN'I YALANLADI

BEYRUT'TA BÜYÜK PATLAMA

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURUYOR

04.10.2024 08:30

HAMANEY 4 YIL SONRA CUMA NAMAZI KILDIRACAK

İran'in dini lideri Ali Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak.

Hamaney'in burada İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi bekleniyor.

İran televizyonu, Hamaney'in 4 yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.

04.10.2024 07:55

'NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya’daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi.

04.10.2024 07:10

HAMAS'IN BÖLGE KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin’deki Tulkarem Mülteci Kampı’na yönelik İsrail saldırısının yankıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) flaş bir açıklama geldi. IDF, Tulkarem şehrine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın bölge komutanı Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

04.10.2024 07:00

G7 ÜLKELERİNDEN İRAN'A KINAMA İSRAİL'E DESTEK

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, G7 ülkelerinin liderlerinden bölgedeki gelişmelere ilişkin ortak açıklama geldi.

Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı “bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle kınandı. “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz” denilen açıklamada “Tehlikeli bir saldırı ve misilleme döngüsü, Orta Doğu'da kimsenin çıkarına olmayan kontrol edilemez bir tırmanışı körükleme riski taşımaktadır. Bu nedenle tüm bölgesel aktörleri sorumlu ve itidalli davranmaya çağırıyoruz” uyarısında bulunuldu.

04.10.2024 06:46

LÜBNAN-SURİYE SINIRINA SALDIRI

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.

Saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

04.10.2024 01:30

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı bildirildi.

04.10.2024 01:20

ABD, LÜBNAN'I YALANLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkes teklifini kabul ettiğinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'in, "Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine" dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Miller, "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi." dedi.

04.10.2024 00:54

BEYRUT'TA BÜYÜK PATLAMA

İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

04.10.2024 00:35

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURUYOR

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi.

04.10.2024 00:30

ÇATIŞMALARDA 17 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.