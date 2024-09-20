Orta Doğu karıştı, savunma yatırımları arttı! İşte dünyanın en güçlü orduları listesi

20 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:22

Orta Doğu’da İsrail-Filistin savaşı başta olmak üzere Lübnan, Ürdün, İran, Irak ve Afganistan bilfiil savaşın içerisinde. Orta Doğu’da hal böyleyken, devletler ordularına ayırdıkları bütçeleri arttırarak, olası bir üçüncü dünya savaşı öncesinde hazırlıklarını yapıyor. Türkiye de Orta Doğu'da bulunan en güçlü devletlerin başında geliyor. Özellikle son yıllarda Savunma Sanayii alanında yapılan projelerin meyvesini toplayan Türkiye, olası bir savaş için hava, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendiriyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye'nin yeri ve detaylar...

Orta Doğu’da her geçen zamanda tansiyon yükseliyor. Özellikle İsrail’in Gazze’de yaptığı işgal saldırıları sonrasında, diğer devletler önlemlerini alıyor. Dünya devletleri şimdiden saflarını belirlemeye başladı ve bu oranda ordularını da güçlendirmek için askeri yatırımlarını arttırıyor. Ukrayna-Rusya savaşında da arabulucu rolünü üstlenen Türkiye; Tahıl koridorunun açılmasını sağlayan devlet olarak tarihe geçti. Türkiye​ de olası bir savaş durumu için hazırlıklarını hızlandırmış durumunda. Özellikle Savunma Sanayii alanında yatırımlarını hız kesmeden arttıran Türkiye, bu alanda meyvelerini toplamaya başladı.

Dünyada artan gerginlik sonrası ülkelerin askeri güçleri de merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları listesinde güncel durum:

Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler listesinde bir önceki yıla göre üç basamak ilerleyen Türkiye 8. sıradan listeye dahil oldu. En güçlü orduya sahip ülkeler arasında ABD​ ilk sırada bulunurken ikinci sırada ise Rusya bulunuyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

1- Amerika Birleşik Devletleri

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Birleşik Krallık

7- Japonya

8- Türkiye

9- Pakistan

10- İtalya

11- Fransa

12- Brezilya

13- Endonezya

14- İran

15- Mısır

16- Avustralya

17- İsrail

18- Ukrayna