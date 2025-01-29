Otel faciası soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Serbest bırakıldı

29 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:23

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, serbest bırakıldı.

Kartalkaya otel yangını faciasından yeni ifadeler ortaya çıktı! Belediye başkan yardımcısı bakın kendini nasıl savundu

Kartalkaya otel yangını faciasından yeni ifadeler ortaya çıktı! Belediye başkan yardımcısı bakın kendini nasıl savundu

Otel yangınında ilk itiraf! Facia göz göre göre gelmiş: "Masraflı diye yapmadık"

Otel yangınında ilk itiraf! Facia göz göre göre gelmiş: "Masraflı diye yapmadık"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, facianın ardından savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.

ALİ AĞAOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul’da gözaltına alınmış, Bolu’ya getirilmişti. Burada jandarma işlemleri sonrasında adliye sevk edilen Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.