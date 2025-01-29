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Otel faciası soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Serbest bırakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:23
Otel faciası soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Serbest bırakıldı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, facianın ardından savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.

Otel faciası soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Serbest bırakıldı - 1. Resim

ALİ AĞAOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul’da gözaltına alınmış, Bolu’ya getirilmişti. Burada jandarma işlemleri sonrasında adliye sevk edilen Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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