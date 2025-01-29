Otel faciası soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Serbest bırakıldı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, serbest bırakıldı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, facianın ardından savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.
ALİ AĞAOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul’da gözaltına alınmış, Bolu’ya getirilmişti. Burada jandarma işlemleri sonrasında adliye sevk edilen Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.