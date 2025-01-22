Otel faciasında kızını ve torununu kaybeden kadının sözleri yürek burktu: Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi

22 Ocak 2025 13:55 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:55

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın annesinin sözleri yürekleri dağladı. DNA eşleşmesi için bekleyen acılı anne "Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi" dedi.

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Tatil için otele giden Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat da yangında yaşamını yitirdi. Feray Kanbolat’ın annesi ve Oya Kanbolat’ın büyükannesi Sema Şahin, cenazelerini almak için Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce beklerken acısını ve öfkesini dile getirdi.

"OTEL SAHİPLERİNDEN HESAP SORACAĞIM, BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Yangın​ sırasında yaşanan ihmaller ve otellerin denetim eksikliği nedeniyle tepkisini ifade eden Sema Şahin, “Ben bir anne olarak iki canımı kaybettim. Zaten artık hayatta değilim. Otel sahiplerinden hesap soracağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum. Kızımı kurtaramamışlar, bedenleri o kadar zarar görmüş ki bana gösteremiyorlar” ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ UYKUDA VEFAT ETTİ"

Kimlik eşleşmesi için DNA’sını verdiğini söyleyen Şahin, “Bu devletin bizi başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine de yalvarıyorum. Bu işin peşini bırakmacam lütfen görevlerini yapsınlar. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanının neden burayı denetlemediğini yangın merdivenin var mı yok mu? niye uyarı levhası yok mu diye. Ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıya yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin” şeklinde konuştu.