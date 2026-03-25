Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Otele saldırmışlardı! Konuşmaları ifşa oldu: El bombasını böyle kodlamışlar

İstanbul Küçükçekmece’de bir otele düzenlenen el bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma 'Daltonlar' suç örgütünün izine rastlandı. Daltonlar suç örgütü yöneticilerinden alınan talimatlarla doğrultusunda gerçekleştirildiği belirlenen eylemde şüphelilerin bombaya 'Elma' koduyla şifreledikleri belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 13:14

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir otele 31 Mayıs 2024'de pimi çekilmiş el bombası atılmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Yaşanan eylemin detayları belli olurken, şüphelilerin talimatları 'Daltonlar' suç örgütü yöneticilerinden aldığı belirlendi. Şüpheliler hakkında birçok suçtan cezalandırılmaları talep edilirken, mesajlaşmalar da ifşa oldu.

Otele saldırmışlardı! Konuşmaları ifşa oldu: El bombasını böyle kodlamışlar

ŞÜPHELİLER HAZIR BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan birleştirme talepli iddianamede, Serhan Can Ş. ‘mağdur' sıfatıyla, Buse Ş. ile Mahsum Ö. ‘müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Ahmet Mustafa Timo, Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, İzzet Özsoy, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar, Samet Yüce ve Sinan Memi ise ‘şüpheli' sıfatıyla belirtildi.

HER ŞEYİ PLANLAYIP YAPMIŞLAR

Hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir otelde ‘Daltonlar' suç örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, müştekiler Buse Ş. ile Mahsum Ö.'nün bulunduğu otelin lobi kısmına pimi çekilmiş el bombası atıldığı, el bombasının patlamadığı, eylemi gerçekleştiren şahsın plakasız motosikletle gelen Muhammed Ali K. olduğu, K.'nın el bombasını otele atmadan önce otel önünde birçok kez motosikletle dolaştığı, otele yakın bölgede oteli görür vaziyette bekleme yaptığı ve yanında getirdiği el bombasını atmak ve patlatmak için plan yaptığı anlatıldı.

Otele saldırmışlardı! Konuşmaları ifşa oldu: El bombasını böyle kodlamışlar

OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN BACAĞINDAN VURULDU

Suça sürüklenen çocuk K.'nın bekleme yaptığı esnada otel çalışanlarınca fark edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine otelde bulunan Buse Ş.'nin bir odadan aldığı siyah bir silahı çalışan Mahsum Ö.'ye verdiği, K. otel önüne geldiğinde üzerinde bulunan el bombasını otelin kapısından otelin resepsiyon bölgesine doğru attığı, kaçarken ise Mahsum Ö. tarafından bacağından vurulduğu ve olay yerine yakın bir mesafede yaralanmasından dolayı motoru park ederek ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca K.'nın alması için el bombasını boş araziye bırakan şahsın İzzet Özsoy olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

TELEFON KONUŞMLARI İFŞA OLDU

Muhammed Ali K.'nın cep telefonu incelemesine de yer verilen iddianamede, şüpheli Samet Yüce'yi telefonuna ‘yüce aşk' olarak kaydettiği, eylemi gerçekleştirmeden el bombasını ‘ELMA' diye şifredelikleri ve polis çevirmesine karşı önlem almak amacıyla kız arkadaşı ile beraber bombayı gidip alması gerektiği şeklinde yazışmalar olduğu kaydedildi.
İddianamede ayrıca, olayı azmettiren kişinin Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo olduğu, bombayı suça sürüklenen çocuk Muhammed Ali K.'nın aldığı, boş araziye bırakan İzzet Özsoy'un beyanlarına göre bombanın Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar'ın talimatı ile temin edildiği, Daltonlar silahlı suç örgütüne hasım suç örgütleri ile iltisaklı oldukları değerlendirilen Mahsum Ö.'ye yönelik eylem planladıkları ifade edildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Batın Can Gökdemir, Berat Can Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar ve Sinan Memi'nin ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Samet Yüce'nin aynı suçların yanı sıra ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan, İzzet Özsoy'un ise ‘iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından cezalandırılması istendi.

ETİKETLER
#Cinayet Teşebbüsü
#El Bombası Saldırısı
#Daltonlar Suç Örgütü
#Soruşturma Tamamlandı
#Küçükçekmece Otel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.