Oto tamircisinin maskotu oldu: Fırça görünce dayanamıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 09:47 - Güncelleme : 21 May 2024 09:55
Erzincan'da bir oto tamircisinin müdavimi olan 'Paşa' isimli kedi, fırçayı görünce dayanamıyor. Kendisini büyük bir zevkle kaşıtan kedinin görüntüleri iç ısıttı.
Erzincan'da oto tamirciliği yapan Ömer Yıldız, Paşa isimli kediyi fırçayla kaşıdı. Tebessüm ettiren görüntülerde Yıldız tarafından ilgi gören kedinin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi.
İÇ ISITAN GÖRÜNTÜLER
Oto tamircisinde çekilen görüntülerde Ömer Yıldız, dükkanına gelen Paşa isimli kediyi fırçayla uzun uzun kaşıyarak temizledi. Yere uzanarak fırçalanmanın tadını çıkaran kedinin sevimli halleri iç ısıtan anlara sahne oldu.
Ömer Yıldız, "Bu kedi bizim sanayimizin Paşa'sı. Her gün belli başlı saatlerde gelir, bana kendisini sevdirir, tımar ettirir, kaşırım, sonra gider." dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı