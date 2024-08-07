Otobüs şoförü "Çocuğun neresi engelli?" diye anneye bağırdı

07 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:43

Ankara'da 06 HO 1311 plakalı 421 numaralı özel halk otobüsünde şoför, kadının zihinsel engelli çocuğuna yönelik "Çocuğun neresi engelli?" dedi.

Bunun üzerine anne ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın, çocuğunun engelli olduğunu gösteren engelli kartını göstererek durumunu kanıtlamaya çalıştı. O anlar, otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.