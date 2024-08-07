Otobüs şoförü "Çocuğun neresi engelli?" diye anneye bağırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:43
Ankara'da özel halk otobüsünde çocuğuyla otobüse binen kadın ve şoför arasında tartışma çıktı. Çocuğun engelli olduğuna inanmayan şoför "Çocuğun neresi engelli?" diyerek tepki gösterdi.
Ankara'da 06 HO 1311 plakalı 421 numaralı özel halk otobüsünde şoför, kadının zihinsel engelli çocuğuna yönelik "Çocuğun neresi engelli?" dedi.
Bunun üzerine anne ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın, çocuğunun engelli olduğunu gösteren engelli kartını göstererek durumunu kanıtlamaya çalıştı. O anlar, otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı