Otoyolda korkutan kaza: 5 yaralı

06 May 2024 13:42 - Güncelleme : 06 May 2024 13:48

Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var

Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var

Niğde - Pozantı Otoyolu kuzey gişeleri Aktaş mevkisinde meydana gelen olayda, A.E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; araçta bulunan yarılı araç sürücü A.E.K ve araçta bulunan G.A., Y.K., H.K. ve P.K’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.