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Otoyolda korkutan kaza: 5 yaralı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 13:42 - Güncelleme : 06 May 2024 13:48
Otoyolda korkutan kaza: 5 yaralı

Niğde - Pozantı Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Niğde - Pozantı Otoyolu kuzey gişeleri Aktaş mevkisinde meydana gelen olayda, A.E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda korkutan kaza: 5 yaralı - 1. Resim

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; araçta bulunan yarılı araç sürücü A.E.K ve araçta bulunan G.A., Y.K., H.K. ve P.K’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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