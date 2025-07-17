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 | Baran Aksoy

Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı! Trafik polisi örneği dikkat çekti

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kabadayı'nın hakimlik ifadesinde verdiği trafik polisi örneği oldukça dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:26

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 10 Temmuz’da aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış; 5 şüpheli ise 14 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

ÖZGÜR KAVADAYI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Özgür Kabadayı ile diğer şüphelilerin hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı! Trafik polisi örneği dikkat çekti

"TRAFİK POLİSİ RÜŞVET ALDIĞINDA EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANIYOR MU?"

Şüpheli Özgür Kabadayı hakimlikteki savunmasında, "Ben Şile Belediye Başkanı olarak görev yaparım. Ben konuyu anlayamadım. Neden tutuklama talebiyle sevk edildiğimi anlayamadım. İfadelerde hiçbir şekilde 'Başkan suçludur' diyen kimse yoktur. Başkana para verdim veya Başkan benden para istedi diyen hiç kimse yoktur. Personeller eğer ki yanlış işe girdilerse kendileri bunun cezasını çekecektir. Bir örnek vermek gerekirse bir trafik polisi aldığında emniyet müdürü tutuklanıyor mu? Bana yapılan uygulama bu şekilde olmuştur. Haksızlık yapılmıştır. Şileliyim. Büyüdüğüm yerin Belediye Başkanıyım. Şerefim ve namusum üzerine yazarım. Rahmetli babam bir lokma haram geçirmedi ben de geçirmedim, geçirmem de. Savunmamı daha net hazırlayabilmem için lütfen beni tutuklamayın" dedi.

Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı! Trafik polisi örneği dikkat çekti

"BEN YASA DIŞI HİÇ BİR ŞEY YAPMAM"

Yasa dışı bir işleme asla imza atmadığını belirten Kabadayı, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmem. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum çünkü bir suçum yoktur. Ben Şile'nin çocuğuyum. Siyasi geçmişim yok. Sadece Şile'de tanınıyor ve seviliyorum diye siyasi partim beni aday gösterdi. Bütün personele söyledim, 'mevzuat dışında iş yapmayacaksınız' dedim. Geçen dönemin usulsüz işlem yapan Belediye Başkanı dışarıdadır. Ben yasa dışı hiç bir şey yapmam. Benim haberim yok. Oradaki kişilerden biri beni suçlamamıştır. Özgür Başkan'a para verdim veya para istedi diyen bir kişi yoktur. Sayın Savcı'ya ifade verdim. Beni onore eden tanık konuşmaları mevcuttur. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Özgür Başkan'ın böyle şeylerle işi olmaz şeklinde konuşmalar var. Hırsızlık yapan cezasını çeksin. Şerefim ve namusum için yaşıyorum. Şerefim ve namusum üzerine yazarım ki ben bir usulsüz iş yapmadım. Benden habersiz yapan varsa da Allah belasını versin diyorum" diye konuştu.

Özgür Kabadayı'nın ifadesi ortaya çıktı! Trafik polisi örneği dikkat çekti

"SUÇÜSTÜ HALİNİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Belediyede avukat olarak çalışan tutuklu A.Ş., "Ben 2025 yılı Mart ayında Şile Belediyesi'nde danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Belediye Başkanını sadece başkan olmasından ötürü tanırım. Samimiyetim yoktur. Suçüstü halini kesinlikle kabul etmiyorum. Bana kumpas kuruldu. Recep Ü. ve Ali Bayram Ü. bana husumet beslemektedirler. Mehmet Selçuk A. isimli şahsı Beykoz Belediye Meclis Üyesi olan bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Bu şahısla tanışmam bundan 2,5-3 ay öncesine dayanıyor. Mehmet Selçuk A. isimli şahısla kesinlikle para talepli bir görüşmem olmadı. Biz kendisiyle Beykoz'da tanıştık. 2 kez de yemek yedik. Bu süre zarfında benim Ali B. ile husumetim vardı. Recep Ü. hakkımda dedikodu çıkarmış, beni polisin alacağını ve itirafçı yapacağını söylemiş" dedi.

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ETİKETLER
#rüşvet
#soruşturma
#İstanbul
#Ihaleye Fesat Karıştırmak
#Şile Belediyesi
#Özgür Kabadayı
#Terör Ve Örgütlü Suçlar
#Gündem
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