Özgür Özel'den CHP'nin kedisi 'Şero' paylaşımı

29 May 2024 15:01 - Güncelleme : 29 May 2024 15:18

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından sevimli görüntüler paylaştı. Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

ÇOK HASTAYDI TABURCU OLDU

Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır" ifadelerini kullandı.