Özgür Özel'den CHP'nin kedisi 'Şero' paylaşımı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 15:01 - Güncelleme : 29 May 2024 15:18
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, genel merkezin inşaatından bu yana parti binasında bakılan "Şero" ile ilgili paylaşımda bulundu. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni aldı, kullanıcılar yorum yağdırdı.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından sevimli görüntüler paylaştı. Şero ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.
ÇOK HASTAYDI TABURCU OLDU
Özel, "Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr