Özgür Özel'in gazetecilere 'iddianame' tehdidine Gürkan Hacır'dan sert tepki: 'Hesap sormak siyasinin işi değil'

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programının sunucusu Gürkan Hacır yaptığı açıklamada, CHP Lideri Özgür Özel’in Ataşehir'de düzenlediği mitingde gazetecilere yönelik "iddianame" ve "hesap sorma" tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Siyasetçilerin görevinin gazetecileri tehdit etmek olmadığını vurgulayan Hacır, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilere hesap sormak siyasilerin işi değildir. Hesap sorulacak yer sandıklardır, siyasi rakiplerinizdir. Bize 'iddianame sizi bekliyor' diyerek tehdit edemezsiniz. Bu tehditler bize sökmez."

"BELGENİN İÇERİĞİNE ODAKLANIN, GÜRÜLTÜYE GETİRMEYİN"

Hacır, programda ele alınan konuların dedikoduya değil, resmi kayıtlara dayandığını altını çizerek savundu. Tartışılan konuların tamamının savcılık makamına yansımış dosyalar, ifadeler ve MASAK raporları olduğunu belirtti. 'Sahte' denilen belgelerin BTK tarafından yapılmış teknik takipler ve tapeler olduğunu, gazetecilerin bu belgelere ulaştığında yayınlamasının evrensel bir basın hakkı olduğunu ifade etti.

BASIN KONSEYİ VE CEMİYETLERE ELEŞTİRİ

Gürkan Hacır, ana muhalefet liderinin gazetecileri açıkça hedef göstermesine rağmen sessiz kalan basın meslek örgütlerine de tepki gösterdi:

"Basın Konseyi başkanı Pınar Türenç'e. Pınar abla dediğim sevdiğim bir insandır ama bir cümle açıklamada bulunmuyorlar. Gazeteciler açık açık hedef gösteriliyor... Gazeteciler Cemiyeti'nin radarına girmiyoruz. Ne ödüllerde ne kınamalarda bizi görmüyorlar."

Bu süreçte "kabul edilemez" diyerek açıklama yapan Basın Federasyonu’na ise Hacır teşekkür etti.

"SİZİ BU DURUMA BİZ DÜŞÜRMEDİK"

Özgür Özel’in içinde bulunduğu zor durumun sorumlusunun gazeteciler olmadığını savunan avkat Ferhat Murat ise, CHP’li belediye başkanları hakkındaki iddiaları hatırlattı:

"Sizi güç duruma gazeteciler düşürmedi. Uşak, İstanbul ve Beşiktaş Belediye Başkanlarınız hakkındaki suç iddiaları ve yargılamalar düşürdü. Basın özgürlüğü söz konusu olunca kimseye alan bırakmıyorsunuz ama daha yetkiyi almadan gazetecilere parmak sallıyorsunuz. Parmak sallayacaksanız, polisleri havluyla karşılayan belediye başkanlarınıza sallayın."