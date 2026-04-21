Uşak'tan CHP Genel Merkezi'ne battaniye ile para transferi! Tanık ifadesi gündeme bomba gibi düştü

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Karaalp’in, Özkan Yalım’ın şoförü Murat Altınkaya’nın beyanlarına dayandırdığı anlatımına göre; Uşaklı iş insanı Metin Çekçek’e “milletvekilliği” vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

PARALAR BATTANİYEYE SARILDI

Vaadin karşılığı olarak talep edilen 20 milyon TL tutarındaki nakit doların, dikkat çekici bir yöntemle sevk edildiği öne sürüldü. İddiaya göre paralar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizlendi.

PARALARLA ÖZGÜR ÖZEL'İN ODASINA GİRDİ

Özkan Yalım’ın bizzat teslim aldığı battaniyeler Ankara’ya götürüldü. Şoförün iddiasına göre; Yalım, paralarla birlikte CHP Genel Merkezi’ne girerek Özgür Özel’in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan ayrıldı.

“ÖZGÜR ÖZEL, YALIM’DAN ÇEKİNİYOR, ELİNDE BİLGİLER VAR”

İfadedeki en dikkat çeken bölümlerden biri de CHP içindeki güç dengelerine ilişkin oldu. Tanık Karaalp, maruz kaldığı baskıları CHP Uşak milletvekiliyle paylaştığını, ancak şu cevabı aldığını iddia etti:

“Özgür Özel, Özkan Yalım’dan çekiniyor. Özkan’ın elinde Özgür Özel’e dair bilgiler var, bu nedenle müdahale edemiyor.” Bu iddia, soruşturmanın seyrini yerel bir yolsuzluk dosyasından, genel merkezi etkileyebilecek bir şantaj boyutuna taşıdı.

Tanık, Özkan Yalım’ın kendisine yönelik mafyavari yöntemlerini de anlattı. İş yerine sağlanan jandarma korumasının kaldırıldığı gün Yalım’ın korumaları tarafından darp edildiğini belirten Karaalp, sonrasındaki süreci şu şekilde aktardı:

Özkan Yalım’ın eski kıyafetler giyerek bir tırın direksiyonuna geçtiğini, istasyonuna gelip “Ben eski tır şoförü Özkan olarak özür diliyorum” dediğini ifade etti. Ayrıca Yalım’ın sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarında günlerce“ Abdulkadir Karaalp’ten özür diliyoruz” yazısının yayınlandığı ve bu yolla şikayetin engellenmeye çalışıldığı, buna ilişkin görüntülerin de bulunduğu belirtildi.

PARA AKLAMA VE GİZLİ MÜLK İDDİALARI

İfade tutanağına göre, Özkan Yalım’ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL nakit para çekildiği, bu paraların, "kasası" olduğu iddia edilen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü öne sürüldü. Cihan Aras’ın tanığa, “Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim” dediği de tutanaklara girdi.

Karaalp, Özkan Yalım’ın sadece rüşvet değil; gazetecilere yönelik saldırı talimatları, iş insanlarına şantaj ve korumalar aracılığıyla darp olaylarını organize ettiğini savcılığa bildirdi. Dosyada adı geçen "Muammer Özdemir" isimli şahsın bu işlerde tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi.