Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | tgrthaber.com

Uşak'tan CHP Genel Merkezi'ne battaniye ile para transferi! Tanık ifadesi gündeme bomba gibi düştü

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında; bir tanığın verdiği ifade gündeme bomba gibi düştü. Battaniyeler arasında taşınan dolarlardan, CHP Genel Merkez makam odasındaki rüşvet teslimatına kadar birçok iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 17:48

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Karaalp’in, Özkan Yalım’ın şoförü Murat Altınkaya’nın beyanlarına dayandırdığı anlatımına göre; Uşaklı iş insanı Metin Çekçek’e “milletvekilliği” vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

PARALAR BATTANİYEYE SARILDI

Vaadin karşılığı olarak talep edilen 20 milyon TL tutarındaki nakit doların, dikkat çekici bir yöntemle sevk edildiği öne sürüldü. İddiaya göre paralar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizlendi.

PARALARLA ÖZGÜR ÖZEL'İN ODASINA GİRDİ

Özkan Yalım’ın bizzat teslim aldığı battaniyeler Ankara’ya götürüldü. Şoförün iddiasına göre; Yalım, paralarla birlikte CHP Genel Merkezi’ne girerek Özgür Özel’in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan ayrıldı.

“ÖZGÜR ÖZEL, YALIM’DAN ÇEKİNİYOR, ELİNDE BİLGİLER VAR”

İfadedeki en dikkat çeken bölümlerden biri de CHP içindeki güç dengelerine ilişkin oldu. Tanık Karaalp, maruz kaldığı baskıları CHP Uşak milletvekiliyle paylaştığını, ancak şu cevabı aldığını iddia etti:

“Özgür Özel, Özkan Yalım’dan çekiniyor. Özkan’ın elinde Özgür Özel’e dair bilgiler var, bu nedenle müdahale edemiyor.” Bu iddia, soruşturmanın seyrini yerel bir yolsuzluk dosyasından, genel merkezi etkileyebilecek bir şantaj boyutuna taşıdı.

Tanık, Özkan Yalım’ın kendisine yönelik mafyavari yöntemlerini de anlattı. İş yerine sağlanan jandarma korumasının kaldırıldığı gün Yalım’ın korumaları tarafından darp edildiğini belirten Karaalp, sonrasındaki süreci şu şekilde aktardı:

Özkan Yalım’ın eski kıyafetler giyerek bir tırın direksiyonuna geçtiğini, istasyonuna gelip “Ben eski tır şoförü Özkan olarak özür diliyorum” dediğini ifade etti. Ayrıca Yalım’ın sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarında günlerce“ Abdulkadir Karaalp’ten özür diliyoruz” yazısının yayınlandığı ve bu yolla şikayetin engellenmeye çalışıldığı, buna ilişkin görüntülerin de bulunduğu belirtildi.

PARA AKLAMA VE GİZLİ MÜLK İDDİALARI

İfade tutanağına göre, Özkan Yalım’ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL nakit para çekildiği, bu paraların, "kasası" olduğu iddia edilen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü öne sürüldü. Cihan Aras’ın tanığa, “Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim” dediği de tutanaklara girdi.

Karaalp, Özkan Yalım’ın sadece rüşvet değil; gazetecilere yönelik saldırı talimatları, iş insanlarına şantaj ve korumalar aracılığıyla darp olaylarını organize ettiğini savcılığa bildirdi. Dosyada adı geçen "Muammer Özdemir" isimli şahsın bu işlerde tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.