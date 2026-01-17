Özgür Özel'in mitinginde kendini yaktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde Çekmece Mahallesi'nde miting düzenledi. Özgür Özel'in mitingi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

SLOGAN ATARKEN KENDİNİ YAKTI

Özgür Özel'in miting düzenlediği alana yakın bir nokta üzerinde ikamet eden Nuriye Bayrak isimli bir yaşlı kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Bayrak, slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü ve kendini yaktı.

Vatandaşların hızlı müdahalesiyle kadın yanarak zarar görmekten kurtulurken "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmeyen Bayrak'ın o anları kameraya yansıdı.

Eli ve montu zarar gören Nuriye Bayrak, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cenette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.